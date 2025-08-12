Anzeige
US-Vizepräsident

Im Video: JD Vance äußert sich zu möglicher Trump-Nachfolge

  • Veröffentlicht: 12.08.2025
  • 15:56 Uhr
  • Michael Reimers
Laut Donald Trump macht JD Vance als US-Vizepräsident einen guten Job.
Für viele Republikaner gilt er als Favorit auf die nächste Präsidentschaftskandidatur, auch Donald Trump hat seinen Vize kürzlich gelobt. Nun äußert sich JD Vance erstmals zum nächsten Wahlkampf - hier kostenlos auf Joyn ansehen.

Für den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump ist sein Vize JD Vance schon ein Kandidat für die nächste Präsidentschaftskandidatur - und seine Nachfolge im Oval Office. Auch bei anderen Republikanern steht der ehemalige Gouverneur von Ohio sehr hoch im Kurs. Bislang hatte sich Vance selbst nicht zu einer Kandidatur für das mächtigste Amt der Welt geäußert - wo liegen seine Prioritäten?

Wie JD Vance aktuell über eine mögliche US-Präsidentschaftskandidatur denkt, erfahrt ihr HIER im kostenlosen Joyn-Clip:

Vance äußert sich zu möglicher Präsidentschaftskandidatur

Was sagt Van zur Präsidentschaftskandidatur? Jetzt auf Joyn ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

