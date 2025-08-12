Anzeige
Nahe der Museumsinsel

LIVE: Ab in die Spree – aus Protest! "Mitschwimm-Demo" in Berlin gegen Badeverbot

  • Aktualisiert: 12.08.2025
  • 11:45 Uhr
  • Michael Reimers
Bereits im Juni wurde gegen das Badeverbot demonstriert.
Bereits im Juni wurde gegen das Badeverbot demonstriert.© Jens Kalaene/dpa

Seit 100 Jahren besteht das Badeverbot in der Spree - doch es wird hinterfragt. Berliner protestieren nun erneut mit einer "Mitschwimm-Demo". Sehen Sie den Sprung ins Wasser nahe der Museumsinsel hier im kostenlosen Joyn-Livestream.

Zu einer Demonstration gegen das seit 100 Jahren bestehende Badeverbot in der Spree hat der Verein Flussbad Berlin aufgerufen. Bei der sogenannten Mitschwimm-Demo am Dienstag (12. August) wollen zahlreiche Teilnehmer:innen aus Protest buchstäblich baden gehen. Zuvor ist am Schinkelplatz in der Nähe der Museumsinsel in Berlin-Mitte eine Kundgebung geplant. Ab etwa 14 Uhr soll die Demonstration für die Aufhebung des 1925 eingeführten Badeverbots beginnen.

Sehen Sie HIER die Mitschwimm-Demo aus Berlin ab 14 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream.

Ab in die Spree – aus Protest!

Berliner springen in die Spree: Hier live im kostenlosen Joyn-Livestream

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Bereits Mitte Juni gab es eine erste Mitschwimm-Demo mit mehreren Hundert Menschen. "Leider haben aber all diese Stimmen bislang weder die zuständige Verwaltung noch den Berliner Senat dazu bewogen, das Berliner Badeverbot aufzuheben", kritisierten die Organisator:innen. "Deshalb legen wir nach und demonstrieren erneut." Ob das tatsächlich auch im Fluss möglich ist, hängt den Angaben zufolge von der Wetterlage und der aktuellen Wasserqualität ab.

