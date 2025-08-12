Anzeige
Mit 14 entführt

Exklusiv im Video: Als Kind von Russen verschleppt - ukrainischer Teenager berichtet

  • Veröffentlicht: 12.08.2025
  • 17:25 Uhr
  • Christopher Schmitt
Bei einem Krankenhausbesuch wurde der damals 14-jährige Danylo nach Russland gebracht.
Bei einem Krankenhausbesuch wurde der damals 14-jährige Danylo nach Russland gebracht.:newstime

Mutmaßlich zehntausende Kinder wurden aus der Ukraine nach Russland verschleppt. Im :newstime-Interview blickt ein Betroffener auf die Entführung und seine Zeit in der Fremde zurück. Jetzt auf Joyn ansehen.

Gerade einmal 14 Jahre war Danylo alt, als ihn bewaffnete Männer entführten. Er zählt zu den mutmaßlich zehntausenden ukrainischen Kindern, die seit Beginn des Krieges in seiner Heimat nach Russland verschleppt wurden - in das Land der Invasoren. Diese Kinder und Jugendlichen wurden wohl in russische Umerziehungsanlagen deportiert.

Gemeinsam mit seinem Vater wurde Danylo bei einem Krankenhausbesuch in einen Bus gezwungen. Dieser brachte die beiden auf die besetzte Halbinsel Krim. Zweieinhalb Jahre konnten die beiden nicht in ihre Heimat zurück. Inzwischen ist Danylo jedoch wieder in der Ukraine und spricht im exklusiven :newstime-Interview über die Entführung und die Zeit danach. Auch seine Mutter Nataliya gibt Einblicke in ihre Gefühlswelt und erzählt unter anderem von der verzweifelten Suche nach dem Verschwinden ihres Sohnes.

Was Danylo und Nataliya von der schweren Zeit berichten, erfahren Sie HIER im exklusiven :newstime-Interview auf Joyn:

Exklusiv: Als Kind von Russen entführt

Als Kind von Russen entführt - Hier kostenlos auf Joyn ansehen

