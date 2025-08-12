Anzeige
Innere Blutungen möglich

Metallteile gefunden: Block House ruft Burger-Brötchen zurück

  • Veröffentlicht: 12.08.2025
  • 17:12 Uhr
  • Max Strumberger
Block House hat wegen eines seiner Bürger-Brötchen einen Rückruf gestartet.
Block House hat wegen eines seiner Bürger-Brötchen einen Rückruf gestartet.© Block Foods AG

Block House warnt vor möglichen Metallteilen in seinen Burger-Brötchen, die in Supermärkten verkauft wurden. Das Unternehmen bittet Kund:innen, die betroffenen Produkte nicht zu verzehren und sie zur Erstattung zurückzubringen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Aus Sicherheitsgründen hat Block House einen Rückruf für Burger-Brötchen gestartet.

  • Grund ist der Fund von Metallteilen.

  • Kunden können die Produkte problemlos zurückgeben.

Die Restaurantkette Block House hat einen Rückruf für ihre Burger-Brötchen gestartet. Grund dafür ist der Fund von Metallteilen in einzelnen Produkten. Betroffen sind Brötchen, die in Supermärkten verkauft wurden und nicht jene, die direkt in den Restaurants verwendet werden. Das Unternehmen bittet Kund:innen, die betroffenen Produkte nicht zu verzehren und sie stattdessen in die Verkaufsstellen zurückzubringen.

Bei der kontaminierten Charge handelt es sich um diejenige mit Mindesthaltbarkeitsdaten vom 21.08.2025 und dem 22.08.2025 in der Verpackungsgröße 2 mal 80 Gramm. Laut Block House handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um mögliche Verletzungen oder Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Die betroffenen Brötchen wurden bereits aus dem Handel genommen. Kunden können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Das Unternehmen arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um die Ursache des Problems zu klären.

Zusätzliche Kontrollen eingeführt

Block House entschuldigte sich bei seinen Kund:innen für die Unannehmlichkeiten und betonte, dass Qualität und Sicherheit oberste Priorität haben. Der Vorfall wird derzeit intern untersucht, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Fehler nicht wiederholt. Zudem wurden zusätzliche Kontrollen in der Produktion eingeführt, um die Einhaltung der Qualitätsstandards zu gewährleisten.

News

Wasserprodukte betroffen

Bakterien im Mineralwasser von Edeka, Netto und Marktkauf: Großer Rückruf gestartet

Die Roxane GmbH hat einen großen Rückruf ihrer Wasserprodukte gestartet, nachdem bakterielle Verunreinigungen festgestellt wurden. Betroffen sind Mineralwasser der Marken "Gut&Günstig" und "Naturalis", die über mehrere Supermarktketten vertrieben werden.

  • 09.07.2025
  • 16:23 Uhr
  • Verwendete Quellen:
  • Lebensmittelwarnung.de
