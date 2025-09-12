Anzeige
Unterstützung von Soldaten

Bericht: Prinz Harry ist überraschend in der Ukraine eingetroffen

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 08:46 Uhr
  • dpa
Harry will die Versorgung verwundeter Soldaten in der Ukraine unterstützen. (Archivbild)
Harry will die Versorgung verwundeter Soldaten in der Ukraine unterstützen. (Archivbild)© Suzanne Plunkett/PA Wire/dpa

Mit dem Zug ist der britische Prinz überraschend über Polen in die Ukraine gereist. Sein Ziel? Die Unterstützung verwundeter Soldat:innen.

Prinz Harry ist überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das berichtete die britische Tageszeitung "The Guardian". Demnach wurde Harry (40) gemeinsam mit einem Team seiner Initiative Invictus Games von der ukrainischen Regierung eingeladen.

Bei dem Besuch soll es laut "Guardian" um Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation von Verwundeten gehen. Er wolle "alles in seiner Macht Stehende tun", um die Genesung von Soldat:innen unterstützen zu können, sagte Harry.

Nicht erster Besuch in der Ukraine

Der erste Besuch des Prinzen in der Ukraine ist das nicht: Bereist im April reiste Harry nach Lwiw im Westen der Ukraine und besuchte dort eine Klinik, in der verwundete Soldat:innen und Zivilist:innen rehabilitiert werden.

Bei dem Besuch in Kiew wird der Prinz laut "Guardian" ein Museum für die Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg besuchen. Zudem soll er den Tag mit 200 Veteranen verbringen, und auch ein Treffen mit der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko stehe auf dem Plan.

