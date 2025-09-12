Anzeige
Tatverdächtiger festgenommen

Streit in Niedernhall eskaliert: 18-Jähriger fährt Kind mit Auto tot

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 10:10 Uhr
  • dpa
Ein Streit in Baden-Württemberg endete für einen Zwölfjährigen tödlich. (Symbolbild)
Ein Streit in Baden-Württemberg endete für einen Zwölfjährigen tödlich. (Symbolbild)© Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auf einem Parkplatz im Norden Baden-Württembergs geraten zwei Jugendliche mit zwei Kindern in Streit. Als die Kinder mit Fahrrad und Tretroller wegfahren, eskaliert die Situation.

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein tödlicher Streit erschüttert Niedernhall: Ein 18-Jähriger soll nach einem Streit auf einem Parkplatz einen zwölfjährigen Jungen mit dem Auto angefahren und getötet haben.

  • Das Kind starb noch am Tatort, sein 13-jähriger Freund blieb unverletzt.

  • Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Nach einem Streit auf einem Parkplatz soll ein 18-Jähriger einen zwölf Jahre alten Jungen in Niedernhall (Hohenlohekreis) mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben. Der Heranwachsende sei nach der Tat am Donnerstagabend (11. September) festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Im Beisein seines zwei Jahre jüngeren Freundes sei der 18-Jährige auf dem Parkplatz mit dem Zwölfjährigen und seinem 13 Jahre alten Begleiter in Streit geraten. Als sich die beiden Kinder auf einem Fahrrad und einem Tretroller entfernten, sollen sich die beiden Älteren in ein Auto gesetzt und Gas gegeben haben.

Auch in den News:

Kind noch auf dem Parkplatz gestorben

Der Zwölfjährige sei auf seinem Fahrrad angefahren worden, teilte die Polizei mit. "Das Kind stürzte daraufhin und wurde so schwer verletzt, dass es unmittelbar auf dem Parkplatz verstarb", hieß es weiter. Sein 13-jähriger Freund blieb unverletzt.

Details zum Hintergrund des Streits konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht nennen. Auch ob sich Täter und Opfer kannten, war zunächst nicht bekannt.

Niedernhall liegt im Hohenlohekreis im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Die Kommune gehört zur Region Heilbronn-Franken und hat etwas mehr als 4.000 Einwohner:innen.

