Kehrt Robin Gosens nach Italien zurück? FC Turin soll interessiert sein

Der FC Turin soll Berichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Robin Gosens vom 1. FC Union Berlin haben. Nach Informationen der Zeitung "Tuttosport" aus Turin und des Transferexperten Fabrizio Romano möchte der Erstligist den Linksverteidiger zurück nach Italien holen, wo der deutsche Nationalspieler bereits für Inter Mailand und zuvor Atalanta Bergamo aktiv war.

Laut Romano soll der FC Turin ein Angebot über eine Ausleihe mit Kaufoption abgegeben haben, die bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen greifen würde. Es würden aber noch Gespräche über die anfallenden Summen laufen.

Im Video: Mega-Transfer - Union Berlin verpflichtet DFB-Star Robin Gosens

Gosens war erst im vorigen Sommer von Inter Mailand zum damaligen Champions-League-Teilnehmer Union gewechselt. Aus der Königsklasse schieden die Berliner nach der Gruppenphase aus, in der Bundesliga sicherten sie sich erst am letzten Spieltag den Liga-Verbleib. Gosens erzielte zwar 7 Tore in 37 Spielen, schaffte aber nicht den Sprung in den deutschen EM-Kader. Das Turnier in der Heimat begleitete der 30-Jährige dann als TV-Experte.