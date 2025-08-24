Anzeige
Nach israelischem Angriff

Irans Führer Chamenei schließt Einigung mit Trump aus

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 15:14 Uhr
  • dpa
Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei will nicht auf Trumps Forderungen eingehen.
Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei will nicht auf Trumps Forderungen eingehen.-/AP/dpa

Der iranische Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei sieht unter der Führung Donald Trumps keine Chance auf friedliche Problemlösungen. Er gibt dem US-Präsidenten sogar die Schuld an dem israelischen Angriff auf die Islamische Republik.

Anzeige

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei schließt eine politische Einigung mit den USA unter Donald Trump aus, da die Probleme mit dem US-Präsidenten unlösbar seien. Es gehe nicht mehr wie bisher um Unterstellungen – etwa die Unterstützung von Terrorismus oder die Verletzung von Menschenrechten -, sondern nun sei die Rede von Gehorsam und Kapitulation. "Das iranische Volk wird sich dieser abscheulichen Forderung mit aller Entschlossenheit entgegenstellen", sagte Chamenei im Staatsfernsehen.

Außerdem habe Trump Israel "angestachelt" und dabei unterstützt, den Iran anzugreifen, um so einen politischen Wechsel zu erzwingen. Doch beide Seiten seien überrascht gewesen, dass das Land sich "dermaßen würdevoll" verteidigt habe, sagte der Kleriker, der laut Verfassung das letzte Wort in allen strategischen Belangen hat.

WELT Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der WELT-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

CNN Joyn Teaser

Rund um die Uhr informiert - Der CNN-Livestream auf Joyn!

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Seltene Auftritte

Seit den israelischen Angriffen auf strategische Ziele im Iran hat Chamenei sich nur noch selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Es wurde gemutmaßt, er habe sich aus Angst vor einem israelischen Attentat in einem Bunker versteckt. Obwohl weite Teile des Landes, darunter auch wichtige Atom- und Militäranlagen, im Juni-Krieg von israelischen Streitkräften stark beschädigt oder gar zerstört worden waren, behaupten er und die iranische Regierung, den Krieg gewonnen zu haben.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Atomverhandlungen mit USA 

Wegen seiner Abwesenheit war auch unklar, wie er zu den hitzigen Diskussionen der vergangenen Wochen über eine Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit den USA steht. Die Reformer im Land - darunter auch Präsident Massud Peseschkian und seine Regierung - schließen eine Fortsetzung der Gespräche mit den USA nicht aus. Die Hardliner im Parlament sind strikt dagegen. Beobachtern zufolge ist Chamenei nicht grundsätzlich gegen Verhandlungen, jedoch nicht unter Trumps Bedingungen.

Wenn die Atomverhandlungen nicht wieder aufgenommen werden, drohen dem Iran Sanktionen, die die ohnehin desolate Wirtschaftslage des ölreichen Landes verschärfen könnten. Zudem wird ein erneuter Militärschlag Israels befürchtet. Außerdem kämpft die Regierung in Teheran mit Energie- und Wassermangel, was Beobachtern zufolge gar zu inneren Unruhen führen könnte.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 24. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 19:45

  • 13:49 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 24. August 2025 | 16:00

  • 11:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 19:45

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 18:00

  • 12:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 23. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 23. August 2025 | 16:30

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 19:45

  • 07:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 18:00

  • 11:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 15:45

  • 11:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-788202
News

Taifun "Kajiki" steuert auf Vietnam zu

  • 24.08.2025
  • 22:29 Uhr
ARD-Sommerinterview mit CSU-Chef Markus Söder
News

Söder will keine Steuererhöhungen: "Müssen anfangen, Steuern zu senken"

  • 24.08.2025
  • 17:43 Uhr
Waldbrände in Spanien
News

Deutsche Feuerwehrleute bekämpfen Waldbrände in Nordspanien

  • 24.08.2025
  • 15:02 Uhr
Mit einem Handschlag besiegeln US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das neue Handelsabkommen.
News

Für "Stabilität": Von der Leyen verteidigt Zoll-Deal mit Trump

  • 24.08.2025
  • 14:28 Uhr
Emine Erdogan, die Frau des türkischen Präsidenten Erdogan, spricht während einer Sitzung des Weltwirtschaftsforums Naher Osten und Nordafrika.
News

Für Kinder in Gaza: Erdogans Frau schreibt Brief an Melania Trump

  • 24.08.2025
  • 12:53 Uhr
Tempolimit 130
News

Italienischer Manager filmt Tempo-260-Fahrt für Social Media

  • 24.08.2025
  • 09:18 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-786900
News

Ukrainische Drohnen treffen russisches Öldepot an der Ostsee

  • 24.08.2025
  • 07:57 Uhr
Vor Alaska-Gipfel: Trump droht Putin
News

Airbnb-Mitgründer wird Chefdesigner der US-Regierung

  • 24.08.2025
  • 07:43 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250824-935-786727
News

Netanjahu-Rivale will für Geisel-Deal gemeinsame Koalition

  • 24.08.2025
  • 04:51 Uhr
Elektroautos an E-Ladesäulen
News

Reichweite, Komfort, Laden: So urteilen E-Auto-Fahrer wirklich

  • 24.08.2025
  • 04:46 Uhr