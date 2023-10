Berichte: Israel will Luftangriffe im Gazastreifen verstärken +++ Ägyptische Soldaten nahe Gazastreifen durch Beschuss Israels verletzt +++ Israelische Luftwaffe bombardiert Hamas-Posten in Westjordanland-Moschee +++ Alle Entwicklungen im Newsticker.

+++ 22. Oktober, 21:55 Uhr: Israels Armee will Berichten zufolge ihre Luftangriffe gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen noch einmal verstärken. "Wir erhöhen die Angriffe und minimieren die Gefahr", zitierten israelische Medien Armeesprecher Daniel Hagari am Samstag. "Wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten." Ob er mit der "nächsten Phase" die erwartete Bodenoffensive in dem Küstenstreifen am Mittelmeer meinte, sagte er demnach allerdings nicht. Seit dem Terrorangriff der Hamas vor zwei Wochen hatte die israelische Armee bereits zahlreiche Ziele im Gazastreifen bombardiert.

Armeechef Herzi Halevi kündigte am Samstag an: "Wir werden in den Gazastreifen reingehen. Wir werden für eine operative, professionelle Mission reingehen: um die Hamas-Aktivisten und die Infrastruktur der Hamas zu eliminieren."

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf die Armee außerdem, das Militär habe in Vorbereitung einer Bodenoffensive in den vergangenen Tagen Dutzende Hochhäuser im nördlichen Gazastreifen angegriffen. Diese dienen der Hamas den Angaben nach möglicherweise als Beobachtungs- und Scharfschützenposten.

Ägyptische Soldaten nahe Gazastreifen durch Beschuss Israels verletzt

+++ 22. Oktober, 19:52 Uhr: Israel hat nach eigenen Angaben aus Versehen einen ägyptischen Militärposten nahe der Grenze zum Gazastreifen beschossen. Laut einer Erklärung der ägyptischen Armee vom Sonntag wurden mehrere Grenzsoldaten leicht verletzt. Ein Beobachtungsposten sei von Splittern eines Geschosses getroffen worden, das von einem israelischen Panzer abgefeuert worden sei.

Das israelische Militär entschuldigte sich für den Vorfall. Der Panzer habe den ägyptischen Militärposten neben der Grenze in der Gegend von Kerem Schalom versehentlich getroffen, hieß es in einer Mitteilung. Der Vorfall werde untersucht. Die Armee bringe "ihre Trauer über den Vorfall zum Ausdruck". Israel hatte zuletzt Angriffe auf Stellungen der islamistischen Hamas im Gazastreifen intensiviert und bereitet eine Bodenoffensive vor.

Kerem Schalom befindet sich unweit der Grenze zu Ägypten und dem dortigen Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen. Rafah ist der einzige Übergang, der nicht von Israel kontrolliert wird. Er gilt als einziger Weg, um dringend benötigte Hilfsgüter zur notleidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu bringen. Am Samstag und Sonntag brachten insgesamt rund 40 Lastwagen Hilfsgüter in den Transitbereich des Grenzübergangs zum weiteren Transport in den Gazastreifen.

Ägypten und Israel hatten 1979 einen Friedensvertrag geschlossen. Die arabische Republik war mit Jordanien lange das einzige arabische Land, das Israel offiziell anerkannte. Das Verhältnis zwischen Ägypten und Israel wird aber meist als "kalter Friede" bezeichnet.

Israelische Luftwaffe bombardiert Hamas-Posten in Westjordanland-Moschee

+++ 22. Oktober, 2:37 Uhr: Laut eigenen Angaben hat die israelische Luftwaffe eine "Terrorzelle" der islamistischen Hamas in einer Moschee im Westjordanland bombardiert. In der Al-Ansar-Moschee habe sich ein unterirdischer "Terrorkomplex" der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad befunden, die nach Angaben des Militärs einen weiteren Terroranschlag geplant hätten. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (22. Oktober). Die Moschee befindet sich im palästinensischen Flüchtlingslager Dschenin. Unbestätigten Berichten zufolge kamen bei dem Angriff zwei Palästinenser ums Leben. Die Armee erklärte, dass die Moschee von Terroristen als Kommandozentrale für die Planung und Ausführung von Anschlägen genutzt wurde.

Nach Beschuss aus dem Libanon: Israels Armee greift "Terrorzellen" an

+++ 21. Oktober, 23:48 Uhr: Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge "Terrorzellen" im Süden des Libanon angegriffen, nachdem es erneuten Beschuss und versuchte Raketenstarts aus dem Libanon gegeben hat. Das Militär teilte mit, dass es bei den Angriffen "Treffer" gegeben habe. Berichten zufolge wurden dabei mehrere Kämpfer der Hisbollah und ein Mitglied des Islamischen Dschihads im Libanon getötet. Armeeangaben zufolge wurden Raketen aus dem Libanon auf verschiedene Gebiete in Israel abgefeuert, bei denen ein Soldat getroffen und schwer verletzt wurde. Zwei weitere Soldaten erlitten leichte Verletzungen.

Der libanesische Fernsehsender Al-Manar, der von der pro-iranischen Hisbollah geführt wird, meldete den Beschuss auf israelische Ziele aus dem Libanon heraus. Zunächst hat sich keine Gruppe zu den Angriffen bekannt. In der Regel gehen solche Angriffe jedoch sowohl von der Hisbollah-Miliz als auch militanten Palästinensern im Libanon aus.

Nach den Angriffen vom 7. Oktober in israelischen Grenzorten im Süden des Landes durch die islamistische Hamas begann Israel mit umfangreichen Luftangriffen auf den Gazastreifen. Seitdem kam es auch entlang der Grenze zwischen Israel und dem Libanon wiederholt zu gewalttätigen Zwischenfällen, was die Befürchtungen einer weiteren Eskalation des Konflikts verstärkt hat. Infolgedessen gab es auf beiden Seiten bereits Todesopfer.

Israel will Luftangriffe im Gazastreifen verstärken

Hamas: Verhandlungen über entführte Soldaten erst nach Kriegsende

+++ 21. Oktober, 18:06 Uhr: Über eine Freilassung israelischer Soldaten unter den in den Gazastreifen verschleppten Geiseln will die islamistische Hamas nach Angaben eines Sprechers erst nach dem Krieg verhandeln. "Über dieses Thema wird nicht gesprochen, bis die israelische Aggression gegen den Gazastreifen und das palästinensische Volk allgemein beendet ist", sagte Osama Hamdan, der im Libanon lebt. Die Hamas will eine Freilassung palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen erreichen.

In der Frage ziviler Geiseln - die er als "Gäste" bezeichnete - sei die Hamas im Kontakt mit verschiedenen Ländern, darunter Ägypten, Katar, der Iran, die Türkei, China und Russland, sagte Hamdan.

Die Hamas habe ein Interesse an der Rückkehr der Entführten in ihre Heimatländer, sagte Hamdan. Dies hänge jedoch von "Sicherheitsumständen" ab.

Israelischer Botschafter: Werden Hamas-Führung eliminieren

+++ 21. Oktober, 17:32 Uhr: Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat ein weiterhin hartes Vorgehen gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas angekündigt. "Wir werden die Infrastruktur der Hamas völlig zerstören. Wir werden die Führung der Hamas eliminieren", sagte Prosor am Samstag in Braunschweig. Es stehe ein langer Krieg bevor, für den einzig die Hamas verantwortlich sei, sagte er beim Deutschlandtag der Jungen Union.

Prosor bezeichnete den 7. Oktober als "dunkelsten Tag in der Geschichte des Staates Israel". Die islamistische Hamas war am 7. Oktober mit Hunderten Terroristen in israelische Grenzorte eingedrungen und hatte ein Massaker mit 1400 Todesopfern angerichtet. Seither bombardiert Israel Hamas-Stellungen im Gazastreifen, wo Hunderttausende Palästinenser in den Süden geflüchtet sind.

Israel: Rund 700.000 Menschen in den Süden Gazas geflohen

+++ 21. Oktober, 12:35 Uhr: Nach den Evakuierungsaufrufen an die Zivilbevölkerung im nördlichen Gazastreifen sind nach israelischen Militärangaben rund 700.000 Palästinenser in den Süden des Küstenstreifens geflohen. Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Samstag, man rufe die in der Stadt Gaza und im Norden des Palästinensergebiets verbliebenen Zivilisten dazu auf, sich zu ihrem eigenen Schutz ebenfalls in das Gebiet südlich von Wadi Gaza zu bewegen.

Israel werde die Angriffe auf Hamas-Ziele im nördlichen Abschnitt des Gazastreifens noch verstärken, kündigte Hagari an. "Wir werden weiter Ziele angreifen, die eine Gefahr für Bodentruppen in den nächsten Kriegsphasen darstellen könnten."

Grenze geöffnet: Erste Hilfslieferungen in Gazastreifen

+++ 21. Oktober, 09:24 Uhr: Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen. Einige Lastwagen fuhren am Samstag von Ägypten in den palästinensischen Bereich des Grenzübergangs Rafah, wie auf Bildern im ägyptischen Fernsehen zu sehen war. Demnach sollen Güter von 20 Lastwagen mit Arzneimitteln in den Gazastreifen geliefert werden.

Israel bestätigt: Hamas lässt zwei Geiseln frei

+++ 20. Oktober, 21:10 Uhr: Israel hat die Freilassung von zwei Geiseln der islamistischen Hamas im Gazastreifen bestätigt. Ein Vertreter des israelischen Militärs habe die beiden Frauen am Freitag an der Grenze zum Gazastreifen empfangen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit.

Biden: Grenzübergang zu Gaza für Hilfslieferung öffnet in 24 bis 48 Stunden

+++ 20. Oktober, 19:39 Uhr: US-Präsident Joe Biden rechnet nach eigenen Worten damit, dass erste Hilfslieferungen für Gaza in den kommenden ein bis zwei Tagen von Ägypten aus über die Grenze in den abgeriegelten Küstenstreifen gebracht werden können. "Ich glaube, dass in den nächsten 24 bis 48 Stunden die ersten 20 Lastwagen über die Grenze kommen werden", sagte Biden am Freitag in Washington. Er habe von Israel und Ägypten die Zusage bekommen, dass der bislang geschlossene Grenzübergang Rafah für die Lieferungen offen sein werde. Die Zugangsstraße sei jedoch in einem schlechten Zustand gewesen und habe asphaltiert werden müssen.

Berlin verbietet Palästina-Demonstrationen

+++ 20. Oktober, 16:52 Uhr: Die Berliner Polizei setzt ihre Strategie der Verbote von palästinensischen Demonstrationen fort. Zwei für Samstag angemeldete Versammlungen in Berlin-Mitte wurden untersagt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch jede Ersatzveranstaltung dafür ist demnach bis zum 30. Oktober verboten.

Betroffen ist eine Demonstration mit dem Titel "Frieden in Nahost – Waffenstillstand in Nahost – Zwei-Staaten-Lösung", zu der die Veranstalter nach eigenen Angaben rund 250 Menschen vor dem Brandenburger Tor erwartet haben. Auch die Versammlung "Kinder in Gaza brauchen Hilfe, gemeinsam helfen wir Kindern" auf dem Alexanderplatz wurde untersagt.

Guterres: Hilfsgüter für Gaza stecken noch immer in Ägypten fest

+++ 20. Oktober, 15:26 Uhr: Noch immer stecken die humanitären Hilfsgüter für mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen in Ägypten fest. Grund seien die Auflagen, die an die Öffnung des Grenzpostens und die Weiterleitung zu den Bedürftigen gestellt wurden, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres am Freitag direkt vor dem Grenzübergang Rafah auf ägyptischer Seite. "Wir müssen dafür sorgen, dass diese Lastwagen so schnell wie möglich in Bewegung gesetzt werden, und so viele wie möglich", sagte er. Er appellierte an alle Seiten, eine humanitäre Kampfpause einzulegen.

Nun liefen die Verhandlungen auf Hochtouren, um die Bedingungen einzuschränken, damit die voll beladenen Lastwagen, die vor der Grenze stehen, in den Gazastreifen fahren können.

"Hinter diesen Mauern haben wir zwei Millionen Menschen, die enorm leiden", sagte Guterres. "Sie haben kein Wasser, keine Nahrungsmittel, keine Medikamente, keinen Treibstoff, sie werden beschossen. (...) Und auf dieser Seite stehen die Lastwagen (...) mit genau den Sachen, die auf der anderen Seite gebraucht werden", sagte er. "Diese Lastwagen machen den Unterschied zwischen Leben und Tod für so viele Menschen im Gazastreifen."

Rafah in Ägypten: Lastwagen mit Hilfsgütern warten an der Grenze zu Gaza. © REUTERS

Vorwürfe gegen Netanjahu

+++ 20. Oktober, 13:39 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach Ansicht von Ehud Barak, einem seiner Vorgänger, eine Mitschuld am Terroranschlag der Hamas. "Netanyahu trägt persönlich die Verantwortung für das größte Versagen in der Geschichte Israels", sagte Barak dem "Spiegel". Der amtierende Regierungschef habe trotz Warnungen von Militär- und Geheimdienstgrößen eine Justizreform vorangetrieben, die Israel spaltete und dadurch schwächte.

Israel müsse sich nun darauf konzentrieren, den Krieg gegen die Hamas zu gewinnen, sagte Barak. Für die Zeit danach müsse das Land einen Neuanfang ohne Netanyahu wagen. "Die Person, die alles zerstört hat, kann es nicht reparieren", sagte Barak. Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe.

Israel will ausländischen Medien Arbeit verbieten - Al Jazeera droht Aus

+++ 20. Oktober, 12:07 Uhr: Israels Regierung hat offenbar eine Notstandsverordnung erlassen, um in Ausnahmefällen zeitweise die Arbeit ausländischer Medien zu stoppen. Konkret gehe es um Kanäle, die die nationale Sicherheit schädigen, wie unter anderem die "Times of Israel" meldete. Konkret treffen könnte es den katarischen Sender Al Jazeera. Dem Bericht zufolge ebnet die Bestimmung auch den Weg dafür, dessen lokales Büro zu schließen.

Israel wirft dem Sender vor, voreingenommen zu berichten. Die Sendungen und Berichte Al-Dschasiras stellten "Hetze gegen Israel" dar, sagte etwa der israelische Kommunikationsminister Schlomo Karhi. Die Berichterstattung helfe Terror-Organisationen wie der Hamas, ihre "Propaganda" zu verbreiten und fördere Gewalt gegen Israel, sagte er.

Als Grundlage für eine Entscheidung können dem Bericht zufolge alle Sendungen seit Beginn des Gaza-Kriegs herangezogen werden. Eine Entscheidung ist demnach zunächst 30 Tage gültig, kann aber auch um einen weiteren Monat verlängert werden. Zustimmen muss den Angaben nach immer auch das Sicherheitskabinett. Zudem müsse auch ein Gericht die Fälle überprüfen. Die Notstandsverordnung gelte zunächst für drei Monate bzw. solange, bis die Regierung den Ausnahmezustand aufhebt.

Hilfsgüter-Lieferungen nach Gaza starten wohl erst "im Laufe des nächsten Tages"

+++ 20. Oktober, 11:56 Uhr: Die dringend benötigte Lieferung von Hilfsgütern in den abgeriegelten Gazastreifen dürfte nach Einschätzung der UN erst im Laufe der nächsten Tage über den Grenzübergang Rafah von Ägypten aus anlaufen. Davon geht UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths aus, wie ein Sprecher seines Büros am Freitag in Genf sagte. Seine genaue Formulierung am Morgen war, die erste Lieferung sollte "im Laufe des nächsten Tages oder so" beginnen.

Griffiths ist wie auch UN-Generalsekretär António Guterres im Norden Ägyptens, nahe dem Grenzübergang Rafah, um die Koordination der Lieferungen voranzutreiben. Die Verhandlungen liefen auf Hochtouren, sagte der Sprecher.

+++ 20. Oktober, 08:01 Uhr: Israel plant die Evakuierung des Ortes Kirjat Schmona an der Grenze zum Libanon. Die Einwohner sollten in vom Staat unterstützten Gästehäusern untergebracht werden, teilt das israelische Verteidigungsministerium mit. In Kirjat Schmona leben mehr als 20.000 Menschen. Der Ort liegt etwa zwei Kilometer von der Grenze entfernt.

Hilfsgüter Richtung Gaza laufen heute an

+++ 20. Oktober, 07:43 Uhr: In den nächsten Stunden sollen erste Lkw mit Hilfsgütern aus Ägypten in Richtung abgeriegelten Gazastreifen losfahren. Seit Tagen warten laut Augenzeug:innen "150 Lastwagen in Rafah" - der einzige nicht von Israel kontrollierte Grenzübergang. Nach Bekanntgabe der anstehenden Grenzöffnung wurden dort alle durch israelische Luftangriffe verursachte Schäden beseitigt.

Angesichts einer möglichen Flüchtlingswelle aus dem Gazastreifen wird EU-Ratspräsident Charles Michel am Samstag (21. Oktober) nach Ägypten reisen und um Unterstützung für das Land werben. "Ägypten braucht Unterstützung, also lassen Sie uns Ägypten unterstützen", sagte Michel, der während seines Besuchs Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi treffen wird.

Biden will bei Kongress Hilfspaket für Ukraine und Israel beantragen

+++ 20. Oktober, 05:07 Uhr: US-Präsident Joe Biden will beim US-Kongress ein umfassendes Hilfspaket unter anderem für die Ukraine und Israel beantragen. Biden sagte am Donnerstagabend (19. Oktober) (Ortszeit) in einer seiner seltenen Ansprachen aus dem Oval Office an die Nation, die USA könnten und würden nicht zulassen, dass "Terroristen" wie die Hamas oder "Tyrannen" wie Kremlchef Wladimir Putin gewinnen würden. Biden nannte keine Summe für das Paket. Zuvor hatten US-Medien von 100 Milliarden US-Dollar (knapp 94,5 Milliarden Euro) berichtet. Demnach sollten darin auch Mittel für Taiwan und die US-Grenzsicherung enthalten sein. Das Weiße Haus will an diesem Freitag (20. Oktober) die Details bekannt geben.

US-Präsident Joe Biden wandte sich angesichts der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine an die Nation. Er sagte, das neue Hilfspaket solle "beispiellose Hilfe für Israel" enthalten. "Wir werden dafür sorgen, dass andere feindliche Akteure in der Region wissen, dass Israel stärker ist als je zuvor, und verhindern, dass sich dieser Konflikt ausweitet", so der 80-Jährige. Mit dem Paket solle außerdem sichergestellt werden, dass sich die Ukraine weiter gegen Russlands Angriffskrieg zur Wehr setzen könne.

Das Parlament muss die neuen Mittel aber erst freigeben. Weil das US-Repräsentantenhaus im Moment keinen Vorsitzenden hat, ist die gesetzgeberische Arbeit in den USA derzeit aber weitestgehend stillgelegt.

Biden mahnte, dass es für die USA wichtig sei, beide Länder zu unterstützen - auch wenn diese weit weg seien. "Die Hamas und Putin stellen unterschiedliche Bedrohungen dar, aber sie haben eines gemeinsam: Sie wollen beide benachbarte Demokratien vollständig vernichten".

Israels Armee greift erneut Ziele der Hisbollah im Libanon an

+++ 20. Oktober, 02:32 Uhr: In der Nacht zum Freitag (20. Oktober) führte das israelische Militär erneut Luftangriffe auf Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon durch, bei denen mutmaßliche Terroristen angegriffen wurden. Dies geschah als Reaktion auf den Beschuss der schiitischen Miliz am Mittwoch (18. Oktober). Laut Angaben der Nachrichtenagentur dpa erklärte die Armee, dass sie unter anderem Beobachtungsposten der Hisbollah ins Visier genommen habe. Des Weiteren griff ein israelischer Kampfjet drei Personen an, die versucht hatten, Raketen in Richtung Israel abzufeuern. Es blieb vorerst unklar, ob es dabei zu Verletzten oder Toten kam.

Zuvor berichtete die UN-Mission Unifil von einem Todesfall im Libanon infolge von Feuergefechten an der libanesisch-israelischen Grenze. Israels Armee sei der Bitte nachgekommen, das Feuer während einer Rettungsaktion mehrerer "gestrandeter" Personen im Grenzgebiet einzustellen. Eine Person verlor dabei ihr Leben. Am Donnerstag (19. Oktober) wurden in der israelischen Grenzstadt Kiriat Schmona drei Menschen verletzt, darunter ein fünfjähriges Mädchen, als Raketen aus dem Libanon abgefeuert wurden.

Die in Mays Al Jabal im Südlibanon entstandene Aufnahme zeigt Rauch, der von einem israelischen Militärposten in Al Manara aufsteigt, nachdem eine von Hisbollah-Kämpfern abgefeuerte Rakete dort eingeschlagen ist. © Ali Hashisho/XinHua/dpa

US-Zerstörer im Roten Meer fängt Raketen von Huthi-Rebellen ab

+++ 20. Oktober, 01:55 Uhr: Am Donnerstag (19. Oktober) hat ein Zerstörer der US-Marine im nördlichen Roten Meer drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgeschossen, die nach US-Angaben von Huthi-Rebellen im Jemen gestartet worden sein sollen. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, worauf diese Raketen und Drohnen abzielten, aber sie wurden vom Jemen aus in Richtung Norden über das Rote Meer abgeschossen, möglicherweise auf Ziele in Israel", sagte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Patrick Ryder, in Washington laut der Deutschen Presse-Agentur. Es sei auf US-Seite niemand getötet oder verletzt worden. Es gebe auch keine zivilen Opfer.

Israels Verteidigungsminister kündigt baldige Bodenoffensive an

+++ 19. Oktober, 20:54 Uhr: Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat laut israelischen Medienberichten eine baldige Bodenoffensive im Gazastreifen angekündigt. "Der Befehl wird kommen", sagte er demnach am Donnerstag zu in der Nähe der Küstenenklave stationierten Truppen. Diese sähen den Gazastreifen jetzt noch aus der Ferne, würden ihn aber bald schon von innen sehen, zitierten Medien Galant weiter.

Experten warnen vor einem blutigen Häuserkampf bei einer Bodenoffensive Israels im dicht besiedelten Gazastreifen. Israel will nach den verheerenden Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober die militärischen Fähigkeiten sowie die Herrschaft der Islamistenorganisation ausschalten. Die meisten Politiker sehen dabei keine Alternative zu einem Eingreifen auf dem Boden.

Auch an Israels Grenze zum Libanon kommt es derzeit immer wieder zu Gefechten. Am Donnerstag feuern die Hisbollah und Hamas dort Raketen ab, Israel schoss zurück. Es gibt auch Verletzte.

Neue Raketensalve aus dem Libanon auf Israel abgefeuert - Verletzte

+++ 19. Oktober, 19:30 Uhr: Aus dem Libanon ist erneut eine Raketensalve auf Israel abgefeuert worden. Im Norden des Landes heulten am Donnerstag die Warnsirenen, wie das israelische Militär mitteilte. Im israelischen Grenzort Kiriat Schmona wurden nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom drei Menschen bei einer Explosion verletzt, darunter ein fünf Jahre altes Mädchen. Israelische Medien meldeten, in dem Ort sei ein Wohnhaus getroffen worden. Die Armee habe mindestens 20 Abschüsse aus dem Libanon registriert. Das Militär reagiere mit Artillerie-Beschuss, hieß es. Auch aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, es seien insgesamt 20 Raketen auf Israel abgefeuert worden.

28 Franzosen bei Hamas-Angriff auf Israel getötet

+++ 19. Oktober, 18:03 Uhr: Die Zahl der bei dem Hamas-Angriff auf Israel getöteten französischen Staatsbürger ist auf 28 gestiegen. Das teilte das Außenministerium in Paris am Donnerstag mit. Zuletzt war von 21 getöteten Franzosen die Rede gewesen. Sieben Landsleute würden weiterhin vermisst. Inzwischen habe sich bestätigt, dass einige davon von der Hamas als Geisel genommen wurden. Frankreich setze alles daran, ihre Freilassung zu erreichen und halte Kontakt mit den Familien.

Israels Verteidigungsminister übernimmt Verantwortung für Hamas-Überfall

+++ 19. Oktober, 16:31 Uhr: Joav Galant, Verteidigungsminister von Israel, hat die Verantwortung dafür übernommen, dass der blutige Angriff der islamistischen Hamas passieren konnte. "Ich bin verantwortlich für den Verteidigungsapparat. Ich war in den letzten zwei Wochen dafür verantwortlich, auch bei den schwierigen Zwischenfällen", erklärte er Medienberichten zufolge auf einem Militärgelände nahe der Grenze zum Gazastreifen.

Nun sei er auch verantwortlich dafür, dass das Militär "zum Sieg in der Schlacht" geführt werde. "Wir werden präzise und tödlich sein, und wir werden weitermachen, bis wir den Auftrag erfüllt haben", sagte Galant. Auch die Chefs des Militärgeheimdienstes und des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Aharon Chaliva und Ronen Bar, hatten persönliche Verantwortung eingeräumt.

Joav Galant, Verteidigungsminister von Israel, hat Verantwortung dafür übernommen, dass der Terrorangriff der Hamas passieren konnte. © Betty Ilovici/Media and Foreign Affairs Advisor to Defense Minister Gallant/dpa

Familien deutscher Geiseln fordern Handeln von Bundesregierung: "Zeit läuft davon"

+++ 19. Oktober, 14:51 Uhr: Angehörige deutscher Staatsbürger:innen, die von der Hamas entführt wurden, haben bei einem Treffen mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) um mehr Unterstützung Deutschlands gebeten. "Wir sprachen darüber, dass wir wirklich erwarten, dass Deutschland nicht nur auf der Seite Israels steht und sich auf unsere Seite stellt, sondern aktiv handelt und eine Rolle in diesem Krieg übernimmt", sagte die Angehörige Roni Roman am Donnerstag nach dem Treffen im Deutschen Bundestag. Ihre Schwester und deren Kind gehören zu den Entführten.

Raketen werden aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. © Fatima Shbair/AP/dpa

Die Angehörige forderte Deutschland auf, unverzüglich humanitäre Hilfe bereitzustellen, um sicherzustellen, dass die Entführten medizinisch versorgt werden können. Sie betonte die Notwendigkeit, Lebenszeichen von den Entführten zu erhalten und sie sofort nach Deutschland zurückzubringen. "Wir brauchen Deutschland wirklich, um schnell zu handeln. Uns läuft die Zeit davon. Es gibt Familienmitglieder, von denen wir wissen, dass sie entführt wurden, aber wir wissen seit einigen Wochen nicht, wie es ihnen geht."

Nach 15 Stunden Ruhe: Hamas feuert Raketen auf Israel

+++ 19. Oktober, 13:08 Uhr: Nach längerer Pause haben militante Palästinenser im Gazastreifen den Beschuss israelischer Ortschaften wieder aufgenommen. In der Küstenstadt Aschkelon und in Orten nahe der Grenze zum Gazastreifen heulten am Donnerstag wieder die Warnsirenen, wie die israelische Armee mitteilte. Zuvor hatte es etwa 15 Stunden lang keine Angaben zu neuen Raketenangriffen aus dem Küstenstreifen am Mittelmeer gegeben.

Zahl der Geiseln steigt auf 203

+++ 19. Oktober, 11:03 Uhr: Die Zahl der Geiseln nach dem blutigen Hamas-Terrorangriff auf Israel liegt nach israelischen Angaben bei mehr als 200. Bisher seien Familien von 203 Menschen über die Entführung ihrer Angehörigen in den abgeriegelten Gazastreifen informiert worden, bestätigte die Armee am Donnerstag. Zuvor war von mindestens 199 Menschen die Rede gewesen. Darunter sind auch mehrere Deutsche, mit denen die Bundesregierung allerdings keinen Kontakt hat.

Israel: Ägypten stimmt Grenzöffnung nach Gaza zu - Hilfslieferungen starten Freitag

+++ 19. Oktober, 7:50 Uhr: Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi eröffnet nach Darstellung seines US-Kollegen Joe Biden den Grenzübergang Rafah von seinem Land in den Gazastreifen für etwa 20 Lastwagen. Diese würden ab Freitag humanitäre Güter in das Palästinenser-Gebiet bringen, sagte Biden. Der US-Präsident lobt Sissi, der bei den Gesprächen "sehr entgegenkommend" gewesen sei. Ein Sprecher des US-Präsidialamts sagt, die Lastwagen sollten in den kommenden Tagen losfahren. Zuvor müsse die Straße repariert werden.

Ägypten sicherte nach Angaben von Biden zu, zunächst bis zu 20 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu lassen. Israel, das den Küstenstreifen abgeriegelt hat und dort die islamistischen Hamas-Angreifer bombardiert, versprach, humanitäre Hilfslieferungen aus Ägypten nicht zu behindern. Es hatte die Menschen in Gaza aufgerufen, sich in den Süden zu begeben.

Lastwagen mit humanitärer Hilfe für Palästinenser warten auf die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah auf ägyptischer Seite. © REUTERS

UN-Nothilfekoordinator Griffiths fordert sofortigen Zugang zu Gazastreifen

+++ 19. Oktober, 1:10 Uhr: Nach der verheerenden Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit möglicherweise Hunderten von Opfern hat der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Mittwoch (18. Oktober) einen umgehenden und sicheren Zugang für humanitäre Hilfe in das Gebiet gefordert. "Was wir dringend brauchen, ist ein sofortiger, sicherer Zugang für humanitäre Hilfe im gesamten Gazastreifen", sagte Griffiths. Er wies auf die sich weiter verschlechternde Lage im Gazastreifen hin:

Die Zerstörung des Krankenhauses gestern hat den Druck auf dieses bröckelnde, angeschlagene und traurige Gesundheitssystem weiter erhöht. Martin Griffiths, UN-Nothilfekoordinator

Griffiths erklärte, dass die Verletzten der Explosion in ein anderes Krankenhaus gebracht wurden, das sich in einem ähnlich kritischen Zustand wie viele andere Krankenhäuser im Gazastreifen befindet. Die Explosion der Klinik führte dazu, dass der Gazastreifen eine Einrichtung verlor, in der vor den aktuellen Feindseligkeiten jährlich mehr als 45.000 Patient:innen behandelt wurden.

Israels Armee greift wieder Ziele der Hisbollah im Libanon an

+++ 19. Oktober, 1:10 Uhr: In der Nacht zum Donnerstag (19. Oktober) führte das israelische Militär erneut Angriffe auf Stellungen der pro-iranischen Hisbollah im Libanon durch. Dies wurde von der israelischen Armee bekannt gegeben. Zunächst wurden keine weiteren Einzelheiten genannt. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, dass einige israelische Granaten am Rande von Feldern in der Nähe der Grenze einschlugen. Vor diesem Vorfall hatte die israelische Armee berichtet, dass "Terroristen" eine Panzerabwehrrakete auf eine israelische Ortschaft an der Grenze zum Libanon abgefeuert hatten. Als Reaktion darauf hatte das israelische Militär Artilleriebeschuss durchgeführt und die Infrastruktur der Hisbollah angegriffen.

USA sehen Israel Stand jetzt nicht für Explosion bei Klinik in Gaza verantwortlich

+++ 18. Oktober, 19:27 Uhr: Die US-Regierung hält Israel nach derzeitigem Kenntnisstand nicht für die verheerende Explosion bei einer Klinik im Gazastreifen verantwortlich. Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrat der US-Regierung teilte am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X mit: "Wir sammeln weiterhin Informationen, doch nach unserer derzeitigen Einschätzung, die auf der Analyse von Luftbildern, abgefangenen und offen verfügbaren Daten beruht, ist Israel nicht für die gestrige Explosion im Krankenhaus in Gaza verantwortlich."

Zuvor hatte sich US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Tel Aviv ähnlich geäußert. Zunächst hatte er davon gesprochen, dass für den Raketeneinschlag offenbar "ein anderes Team" verantwortlich gewesen sei. Später konkretisierte er, dass die ihm vorliegenden Informationen darauf hindeuteten, dass die Explosion Ergebnis eines irrtümlichen Raketenbeschusses durch eine Terrorgruppe in Gaza gewesen sei.

Die Gesundheitsbehörde in Gaza weist der israelischen Armee die Schuld für das Unglück vom Dienstagabend zu. Israels Armee sprach hingegen von einer fehlgeleiteten Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad, die auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus explodiert sei. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht.

Hamas nennt offizielle Opferzahlen des Raketeneinschlags bei Klinik

+++ 18. Oktober, 15:18 Uhr: Das von der islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen hat offizielle Zahlen zu den Opfern des Einschlags einer Rakete vor einem Krankenhaus herausgegeben. Demnach seien 471 Palästinenser getötet worden, 324 weitere Menschen wurden verletzt, 28 befänden sich in kritischem Zustand. Unabhängig überprüfen ließen sich die Zahlen zunächst nicht.

Britischer Geheimdienst warnt vor Terroranschlägen

+++ 18. Oktober, 14:40 Uhr: Wegen des Konflikts in Nahost hat der britische Inlandsgeheimdienst MI5 vor der Gefahr terroristischer Anschläge im Vereinigten Königreich gewarnt. Die "tiefgreifenden Ereignisse im Nahen Osten" könnten zu einer größeren Bedrohung Großbritanniens führen, aber auch zu neuen Formen terroristischer Ziele, sagte MI5-Chef Ken McCallum .

Im Fokus seines Dienstes stehe vor allem der Iran, sagte McCallum. "Insbesondere die vergangenen etwa 18 Monate waren eine besonders intensive Phase der vom Iran ausgehenden Bedrohung auf britischem Boden." Dabei habe es sich aber vorwiegend um Aktivitäten gegen interne Feinde der iranischen Führung wie Dissidenten und Medienorganisationen gehandelt. Den MI5 beschäftige aber, ob sich die iranischen Ziele "als Reaktion auf Ereignisse anderswo" ändern könnten, sagte McCallum.

Hamas ruft zu weltweiten Protesten auf

+++ 18. Oktober, 14:29 Uhr: Die islamistische Organisation Hamas hat fürs Wochenende zu weltweiten Protesten aufgerufen. Ein Repräsentant der Gruppierung, die in der EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird, sagte bei einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt Beirut: "Wir rufen unser palästinensisches Volk und das Volk der arabischen und islamischen Nation auf, am kommenden Freitag in allen Städten (...) zu demonstrieren." Auch am Sonntag sollten die Proteste gegen "Massaker, Kriegsverbrechen und Völkermorde in Gaza" weitergehen.

Auswärtiges Amt: Einstellige Zahl Deutscher bei Hamas-Terror getötet

+++ 18. Oktober, 12:20 Uhr: Bei dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel sind nach Angaben der Bundesregierung auch Deutsche ums Leben gekommen. Die Regierung gehe von einer einstelligen Zahl deutscher Staatsangehöriger aus, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin mit.

Das Auswärtige Amt stehe mit den israelischen Behörden in engem Kontakt, ergänzte der Sprecher. Die Bundesregierung bestätige Todesfälle erst, wenn Angehörige verständigt worden seien.

Der Sprecher ergänzte, auf der Krisenvorsorgeliste des deutschen Außenministeriums stehe weiterhin eine niedrige dreistellige Zahl an Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die sich im abgeriegelten Gazastreifen aufhalte. Mit diesen sei man in engem Kontakt und informiere sie kontinuierlich über die aktuelle Situation. Man stehe zudem mit den Partnern in der Region in einem steten Austausch, um jenen Menschen, die dies wollten, eine Ausreise zu ermöglichen.

Joe Biden (links) und Benjamin Netanjahu bei ihrem Treffen in Tel Aviv. © REUTERS

Biden: Klinik-Angriff wohl "vom anderen Team"

+++ 18. Oktober, 11:16 Uhr: Bei seinem Besuch in Israel machte US-Präsident Joe Biden klar, dass er wohl nicht davon ausgehe, dass Israel für den Angriff auf die Klinik in Gaza verantwortlich sei. Er sei zutiefst empört und traurig wegen der Explosion, sagte er kurz nach seiner Ankunft in Tel Aviv zu Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. "Nach dem, was ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob es vom anderen Team gemacht wurde, nicht von Ihnen." Biden sagte weiter: "Aber es gibt eine Menge Leute da draußen, die sich nicht sicher sind."

Netanjahu dankt Biden und fordert zum Kampf gegen Hamas auf

+++ 18. Oktober, 11:04 Uhr: Israels Präsident Netanjahu hat beim Gespräch mit Joe Biden die westliche Welt dazu aufgefordert, gemeinsam die islamistische Palästinenserorganisation Hamas zu besiegen. Die Organisation verkörpere das "reine Böse", wie das Massaker am 7. Oktober beweise. "Die zivilisierte Welt muss sich zusammentun, um die Hamas zu besiegen." Er verglich die Hamas, die auch von EU und USA als Terrororganisation eingestuft wird, erneut mit den Nazis und dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). "Wir werden die Hamas besiegen und diese schreckliche Bedrohung aus unseren Leben entfernen", erklärte er weiter. Als erste US-Präsident der Geschichte sei Biden in Kriegszeiten nach Israel gekommen. "Dies ist zutiefst bewegend", sagte Netanjahu. Es beweise, wie verpflichtet Biden sich persönlich dem jüdischen Volk und dem jüdischen Staat gegenüber sehe. "Danke, Mr. President, dafür, dass Sie Israel zur Seite stehen, heute, morgen und immer."

Joe Biden in Israel eingetroffen

+++ 18. Oktober, 10:53 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist für einen Kurzbesuch in Tel Aviv gelandet. Am Flughafen nahm ihn Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Empfang. Neben einem Gespräch mit Netanjahu ist nach Angaben der US-Regierung unter anderem auch ein Treffen Bidens mit dem israelischen Präsidenten Izchak Herzog geplant.

Bei seinem Besuch in Israel wolle Biden auch "harte Fragen" stellen, erklärte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung während des Fluges. Der US-Präsident wolle unter anderem mehr über Israels Ziele und Pläne in den kommenden Tagen und Wochen hören und werde zudem sehr deutlich machen, dass die USA keine Ausweitung des Konflikts wollten, hieß es.

Israels Premier Benjamin Netanjahu (links) begrüßt US-Präsident Joe Biden am Flughafen. © dpa

Israel veröffentlicht Luftaufnahmen

+++ 18. Oktober, 10:34 Uhr: Nach dem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza hat das israelische Militär Aufnahmen veröffentlicht, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete Rakete der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad verantwortlich sei. Diese wies das zurück.

Auf den Luftaufnahmen sind das Krankenhaus und ein Parkplatz zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben war zunächst nicht möglich. In dem veröffentlichten Videozusammenschnitt werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall verglichen. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, hieß es.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

+++ 18. Oktober, 7:47 Uhr: Der Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich Hunderten Toten und Verletzten hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Die Ereignisse lösten spontane Proteste in der arabischen Welt und auch in einigen deutschen Städten aus.

Wer tatsächlich für den Raketeneinschlag verantwortlich ist, darüber herrscht noch keine Klarheit. Die Parteien weisen sich die Schuld gegenseitig zu. Die von der militant-islamistischen Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde macht die israelische Armee verantwortlich, diese weist das aber entschieden zurück. "Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen", so die Armee in der Nacht auf Mittwoch. Beweise für die Annahme wolle sie in Kürze öffentlich machen.

Der israelische Militärsprecher Jonathan Concricus erklärte gegenüber dem US-Sender CNN, dass das Militär ein Gespräch mit der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad abgehört habe, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten.

Mehrere arabische Staaten sehen dagegen Israel als Angreifer auf die Klinik. So verurteilte Marokko die "Bombardierung" des Krankenhauses "durch israelische Streitkräfte" "aufs Schärfste". Das Land forderte, sicherzustellen, "dass Zivilisten von allen Parteien geschützt und nicht zur Zielscheibe werden". Auch die Vereinten Arabischen Emirate (EMA) machten Israel verantwortlich und forderten eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten. Bahrain schloss sich ebenfalls der Kritik am "israelischen Bombenanschlag" an. Das Land unterstütze "alle regionalen oder internationalen Bemühungen zur Deeskalation und Beendigung der Gewalt".

Hunderte Menschen sollen bei dem Angriff auf das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt umgekommen sein. © REUTERS

Bundesregierung will Rüstungsexporte nach Israel vorrangig bearbeiten

+++ 18. Oktober, 5:09 Uhr: Nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas will die Bundesregierung Rüstungsexporte nach Israel prioritär behandeln. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Regierungskreisen erfuhr, gilt für kommerzielle Anträge von Unternehmen auf Rüstungsexporte, dass diese vor dem Hintergrund der aktuellen Situation prioritär bearbeitet und genehmigt werden. Details wurden laut der dpa noch nicht bekannt.

Israel hat die Bundesregierung vor einigen Tagen nach dem Großangriff der islamistischen Hamas um Munition für Kriegsschiffe gebeten. Dabei sollen auch Blutkonserven und Schutzwesten angefragt worden sein.

Bei dem Terrorangriff auf Israel waren mehr als 1.400 Menschen getötet worden. Derzeit laufen intensive diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts. Am Dienstag (17. Oktober) war Bundeskanzler Olaf Scholz nach Israel gereist.

Polizei bei Pro-Palästina-Mahnwache angegriffen

+++ 18. Oktober, 3:15 Uhr: Nach Angaben der Polizei sind nach einer Pro-Palästina-Mahnwache am Brandenburger Tor in Berlin am Dienstagabend (18. Oktober) Einsatzkräfte angegriffen worden. Personen hätten versucht, noch zum Platz des 18. März zu gelangen, teilte die Polizei auf der Plattform X, früher Twitter, mit. "Dabei wurden auch unsere Einsatzkräfte angegriffen."



Die unerlaubte Ansammlung sei nach mehreren Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Ort zu verlassen, aufgelöst worden. Mehr als 300 Menschen hatten sich laut Polizei spontan am Brandenburger Tor versammelt und am Pariser Platz eine friedliche Mahnwache abgehalten.

Israel zweifelt an palästinensischen Angaben zu Opfern

+++ 18. Oktober, 2:01 Uhr: Die israelische Armee zweifelt die Zahl der palästinensischen Todesopfer bei dem Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt an. Der Sprecher der israelischen Armee, Admiral Daniel Hagari betonte, es habe keinen direkten Treffer auf die Einrichtung gegeben. Aufnahmen von Militärdrohnen zeigten "eine Art Treffer auf dem Parkplatz". Ein weiterer Militärsprecher, Oberstleutnant Jonathan Concricus, erklärte dem Sender "CNN", dass das Militär ein Gespräch mit der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad abgehört habe, in dem die Kämpfer einen Fehlschuss zugegeben hätten. Die Armee werde einen Mitschnitt des Gesprächs veröffentlichen.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Opfer mit mindestens 500 an, hatte zuvor aber selbst von einem Treffer im "Hof eines Krankenhauses" im Zentrum von Gaza-Stadt gesprochen.

Nach Raketeneinschlag in Klinik: Jordanien sagt Treffen mit Biden ab

+++ 18. Oktober, 00:26 Uhr: Das geplantes Treffen am Mittwoch (18. Oktober) zwischen Jordaniens König Abdullah II. und US-Präsident Joe Biden wurde nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich zahlreichen Opfern abgesagt. Das Treffen, an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, werde erst stattfinden, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden und "diese Massaker" zu stoppen, sagte Außenminister Aiman al-Safadi dem jordanischen TV-Sender Al-Mamlaka laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Militante Palästinenser und Israels Armee hatten sich gegenseitig die Schuld an dem Raketeneinschlag zugeschoben.

Jordanien sagt das Treffen mit Biden nach Raketeneinschlag in Klinik ab. © Evan Vucci/AP/dpa

Netanjahu: "Barbarische Terroristen haben Klinik angegriffen"

+++ 17. Oktober, 22:46 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Verantwortung für den Einschlag einer Rakete in ein Krankenhaus im Gazastreifen strikt zurückgewiesen. "Die ganze Welt sollte es wissen: Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben", teilte Netanjahu am Dienstag (17. Oktober) mit. Es sei nicht das israelische Militär gewesen. "Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder", teilte er weiter mit.

Zuvor hatte das der islamistischen Hamas unterstellte Gesundheitsministerium im Gazastreifen mitgeteilt, dass bei einem israelischen Luftangriff auf die Klinik "mehrere Hundert" Menschen getötet und verletzt worden sein sollen. In einer Mitteilung des israelischen Militärs hieß es hinterher, dass erste Informationen darauf hindeuteten, dass "der Islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Raketenabschuss verantwortlich ist". Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen. Die militante Palästinenserorganisation verübt neben der im Gazastreifen herrschenden Hamas regelmäßig Raketenangriffe auf Israel.

Ministerium: Hunderte Tote und Verletzte nach Beschuss einer Klinik

+++ 17. Oktober, 21:45 Uhr: In einem Krankenhaus im Gazastreifen sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums bei einem israelischen Luftangriff Hunderte Menschen getötet und verletzt worden. In der Klinik seien Tausende Flüchtlinge aus dem Norden der Küstenenklave untergebracht, teilte das Ministerium, das der militant-islamistischen Hamas untersteht, am Dienstagabend mit. Israelischen Medienberichten zufolge soll nach ersten Erkenntnissen des israelischen Militärs eine fehlgeleitete Rakete der im Gazastreifen herrschenden Hamas für die Explosion verantwortlich sein. Die Angaben war unabhängig nicht zu überprüfen.

Die genaue Zahl der Todesopfer war zunächst unklar. Israels Armee prüfe die Berichte, wurde Militärsprecher Daniel Hagari in israelischen Medien zitiert. Die Armee verfüge noch nicht über alle Informationen zu dem Vorfall. "Es gibt viele Luftangriffe, viele misslungene Raketen und viele gefälschte Berichte der Hamas", betonte Hagari demnach.

Kurz vor Abflug in Tel Aviv: Olaf Scholz muss nach Explosion Flugzeug verlassen

+++ 17. Oktober, 21:20 Uhr: Die Delegation von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstagabend vor dem Abflug von Tel Aviv nach Kairo wegen eines Raketenalarms schlagartig das Flugzeug verlassen müssen. Scholz wurde mit einem Auto in ein Gebäude gefahren, die anderen Passagiere wurden aufgefordert, sich auf dem Flugfeld auf den Boden zu legen. Es wurden zwei Flugabwehrraketen abgefeuert, die auf dem Flugfeld deutlich zu hören waren. Nach wenigen Minuten konnten die Passagiere wieder in das Flugzeug steigen. Am späten Abend flog die Maschine mit Scholz und der Delegation Richtung Kairo ab.

Raketenalarm in Tel Aviv: Olaf Scholz muss während Solidaritätsbesuch in Schutzraum

+++ 17. Oktober, 19:20 Uhr: Wegen wiederholten Raketenalarms hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag (17. Oktober) während seines Besuchs in Tel Aviv mehrmals einen Schutzraum der deutschen Botschaft aufsuchen müssen. Er habe sich dort jeweils wenige Minuten aufhalten müssen, hieß es aus seinem Umfeld. Im Zentrum der Stadt waren mehrere dumpfe Explosionen des Raketenabwehrsystems Iron Dome (Eisenkuppel) zu hören.

Scholz war am Nachmittag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel gelandet. Neben Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kam er mit Präsident Izchak Herzog zusammen. Ein Treffen mit Benny Gantz, Minister im Kriegskabinett, war wegen des zweiten Raketenalarms unterbrochen worden.

Tel Aviv gilt als verhältnismäßig sicher. Es kommt jedoch auch dort täglich mehrmals zu Raketenalarm. Auch während des Besuchs von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der vergangenen Woche heulten die Sirenen.

Ministerium: Zahl der getöteten Palästinenser in Gaza steigt auf 3.000

+++ 17. Oktober, 17:52 Uhr: Rund zehn Tage nach Beginn des Kriegs zwischen der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas und Israel ist die Zahl der Toten im Gazastreifen auf 3.000 gestiegen. Rund 12.500 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Mutter von Hamas-Geisel fleht: "Bringt mein Baby zurück nach Hause"

+++ 17. Oktober, 15:31 Uhr: Die Mutter einer französisch-israelischen Geisel hat Staats- und Regierungschefs weltweit dazu aufgerufen, bei der Befreiung ihrer Tochter und von anderen nach Gaza Entführten zu helfen. Keren Shem sagte am Dienstag vor Journalisten in Tel Aviv, sie habe sich zunächst gefreut, ein von der islamistischen Hamas verbreitetes Video mit einem Lebenszeichen ihrer 21 Jahre alten Tochter Mia zu sehen. Gleichzeitig habe sie aber gesehen, "dass sie Schmerzen hat, dass sie große Angst hat". Mias Zustand wirke zwar stabil, sie mache sich dennoch sehr große Sorgen um sie.

Keren Shem, die Mutter von Mia Shem, hält ein Foto ihrer von der Hamas verschleppten Tochter hoch. © REUTERS

Sie bitte Staats- und Regierungschef auf der ganzen Welt, "mein Baby zurück nach Hause zu bringen, und zwar im gleichen Zustand, wie ich sie gestern im Fernsehen gesehen habe". Ihre Tochter benötige dringend medizinische Behandlung, weil sie noch andere gesundheitliche Probleme habe.

Sie sprach von einer "verrückten Terrorattacke, die heute in Israel und morgen in Frankreich und übermorgen in den USA passieren" könne. "Der Feind ist sehr grausam", sagte sie. Die Verschleppung von mindestens 199 Geiseln in den Gazastreifen am 7. Oktober sei ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit".

Israels Präsident: "Das Böse entfernen"

+++ 17. Oktober, 13:28 Uhr: Israels Präsident Izchak Herzog hat die westlichen Verbündeten mit Blick auf den Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen zu Geduld aufgefordert. "Wir erhalten enorme Unterstützung von unseren westlichen Verbündeten, aber der Test wird im Laufe der Zeit sein", sagte Herzog am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei wichtig, dass alle Nationen, die an Bürgerrechte und Gleichheit für alle glauben, verstünden, dass es sich um einen Kampf zwischen Gut und Böse handele.

Der Weg zum Ziel werde jedoch kein leichter sein. "Es ist ein schmerzhafter Prozess, es ist keine Operation im Krankenhaus, es ist eine Operation auf dem Schlachtfeld", sagte Herzog. "Wir müssen das Böse aus Gaza entfernen - damit Israel und auch das palästinensische Volk in Freiheit leben und über ihre eigene Sicherheit entscheiden können", sagte das israelische Staatsoberhaupt. "Man muss uns genug Zeit geben, um dies zu erreichen."

Masala sieht keinen politischen Plan für Gazastreifen

+++ 17. Oktober, 12:34 Uhr: Nach Einschätzung des Militärexperten Carlo Masala fehlt es bei Israels Vorgehen gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen bislang an einem klaren politischen Ziel. "Eigentlich ist Militär dazu da, politische Ziele zu verfolgen", sagte Masala am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir haben aber momentan nur ein erklärtes militärisches Ziel." Dieses Ziel sei die politische und militärische Auslöschung der Hamas. Es stelle sich die Frage, was mit Gaza passiere, wenn dieser Plan erfüllt sei. "Dazu gibt es noch keine Äußerung."

Die erwartete Bodenoffensive der israelischen Armee stehe vor dem Problem, dass sie in einem urbanen Umfeld stattfinde. "Damit drohen den israelischen Streitkräften im Prinzip dreidimensionale Gefahren: von oben, von vorne, von hinten und auch von unten aus den Tunnelsystemen, aus der Kanalisation", so Masala. Zudem müssten Zivilisten geschützt werden. "Das ist alles extrem schwierig und herausfordernd." Masala ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München.

Noch immer Hunderttausend Palästinenser in Gaza - Grenze zu Ägypten weiterhin zu

+++ 17. Oktober, 9:55 Uhr: Fast die Hälfte der Zivilbevölkerung des Gaza-Streifens ist nach Schätzung des UN-Nothilfebüros (OCHA) inzwischen auf der Flucht. Rund eine Million Menschen hätten ihre Wohnungen bis Montagabend verlassen, teilte OCHA mit. Dennoch sind mehrere Hunderttausend Palästinenser:innen nach Angaben des israelischen Militärs noch nicht den Evakuierungsaufrufen gefolgt. "Es gibt immer noch ein paar Hunderttausend, die gehen sollten", sagte Israels Armeesprecher Jonathan Conricus.

Viele Zufluchtsmöglichkeiten haben die Geflüchteten nicht, weil der nur rund 40 Kilometer lange Küstenstreifen vollständig abgeriegelt ist. Ein Drittel der Menschen habe Zuflucht in Gebäuden des UN-Hilfswerks für Palästinenser (UNRWA) gesucht, hieß es. Andere kampierten im Freien oder seien bei Freunden und Verwandten im Süden des Gebiets untergekommen.

Krankenhäuser in Gaza seien mangels Strom und inzwischen auch Treibstoff für Generatoren "am Rande des Zusammenbruchs", wie das Büro berichtete. Das Leben Tausender Patient:innen sei in Gefahr. Israel liefere zwar wieder Wasser, aber nur vier Prozent der Menge, die im Gazastreifen gebraucht werde. Es drohten Krankheitsausbrüche.

Der Grenzübergang Ägyptens zum Gazastreifen bleibt derweil weiter geschlossen. Ägyptens Außenminister Samih Schukri sagte am Montag, Israel habe noch kein grünes Licht für die Öffnung des Rafah-Grenzübergangs gegeben. Beobachter gehen jedoch davon aus, dass Ägypten auch angesichts einer wirtschaftlichen Krise im Land die Sorge hat, zahlreiche palästinensische Flüchtlinge könnten auf sein Gebiet kommen. Außerdem befürchte Kairo, unter Flüchtlinge könnten sich auch Hamas-Terroristen mischen. Die Hamas steht der Muslimbruderschaft nahe, die in Ägypten als Terrororganisation eingestuft wird.

Israel setzt Luftangriffe auf Gazastreifen fort - Hamas im Visier

+++ 17. Oktober, 8:15 Uhr: Die israelische Armee setzt eigenen Angaben zufolge seine Gegenangriffe auf die Hamas fort. Das Militär attackiere die Infrastruktur der Terrororganisation und suche ihre Führungsleute, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus.

Zuvor hatte Israels Armee mitgeteilt, dass der Chef des Schura-Rats der Hamas, Osama Mazini, bei einem Luftangriff getötet wurde. Tel Aviv warf ihm terroristische Aktivitäten gegen Israel vor. Mazini soll für die Gefangenen der Terrorgruppe verantwortlich gewesen sein.

Der Schura-Rat wählt das Politbüro der Hamas. Dieses gilt als die oberste Entscheidungsinstanz der im Gazastreifen herrschenden Terrorgruppe.

Helfer warten auf Öffnung von Hilfskorridor

+++ 17. Oktober, 8:00 Uhr: Vor dem Hintergrund der humanitären Krise im Gazastreifen warten Helfer weiter auf eine Öffnung des ägyptischen Grenzübergangs Rafah. Dieser gilt als der einzige Weg, um humanitäre Hilfe in den Küstenstreifen zu bringen. Die Region war zuvor von Israel abgeriegelt worden.

Laut dem Ägyptischen Roten Halbmond standen am Montag (16. Oktober) 2.000 Tonnen Hilfsgüter bereit. Auch die UN hatten erklärt, dass Hilfe für Palästinenser:innen auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel bereitstehe. Die EU hingegen plant eine Luftbrücke für Hilfsorganisationen im Gazastreifen.

USA versetzen Soldaten wohl in Einsatzbereitschaft

+++ 17. Oktober, 05:03 Uhr: Angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten haben die USA übereinstimmenden Medienberichten zufolge Truppen des US-Militärs in Einsatzbereitschaft versetzt. Etwa 2.000 Soldat:innen bereiteten sich derzeit auf einen möglichen Einsatz zur Unterstützung Israels vor, berichten unter anderem das "Wall Street Journal", die Sender "CNN" und "NBC News" unter Berufung auf nicht namentliche genannte Quellen aus dem US-Verteidigungsministerium. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, gib es eine offizielle Bestätigung dafür zunächst noch nicht.

Die Soldat:innen sollen den Berichten zufolge etwa Aufgaben im logistischen oder medizinischen Bereich übernehmen. Sie seien nicht für Kampfeinsätze vorgesehen, berichtete das "Wall Street Journal".

Derzeit seien die betroffenen US-Militärangehörigen sowohl im Nahen Osten als auch außerhalb, einschließlich in Europa, stationiert. Laut Berichten von "NBC News" würden sie auch nicht unbedingt in Israel oder Gaza selbst eingesetzt werden, sondern in den angrenzenden Ländern, um von dort aus Israel bei seinem Kampf gegen die islamistische Hamas zu unterstützen.

UN warnt vor Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen

+++ 17. Oktober, 3:40 Uhr: Die Vereinten Nationen haben vor der Verbreitung von Krankheiten im Gazastreifen aufgrund von verschmutztem Trinkwasser gewarnt. Aufgrund des Wassermangels in dem abgeriegelten palästinensischen Gebiet sind Menschen gezwungen, aus verunreinigten Quellen zu trinken, so die Erklärung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Laut UNRWA-Sprecherin Juliette Touma haben immer noch rund zwei Millionen Menschen im Gazastreifen keinen Zugang zu sauberem Wasser.

Das UNRWA versorgte vor dem Ausbruch des Konflikts fast 1,2 Millionen Bewohner im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln. Seit dem Beginn des Großangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind jedoch keine Hilfslieferungen von UN-Organisationen in dem Gebiet eingetroffen.

Hamas veröffentlicht erstes Geiselvideo: Entführung einer mutmaßlichen Israelin

+++ 17. Oktober, 00:24 Uhr: Die islamistische Hamas hat erstmals ein Video veröffentlicht, das eine mutmaßliche Geisel im Gazastreifen zeigt. In dem Video sieht man eine junge Frau, der am Arm eine Wunde verbunden wird. Sie spricht direkt in die Kamera. Die Frau gibt an, 21 Jahre alt zu sein und aus Schoham zu stammen. Sie befinde sich derzeit in Gaza und sei in einem örtlichen Krankenhaus behandelt worden. "Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus", sagt sie in dem etwa einminütigen Video.

Es ist unklar, wo, wann und unter welchen Umständen das Video aufgenommen wurde. Medienberichten zufolge handelt es sich bei der Frau um eine Israelin, die auch die französische Staatsangehörigkeit besitzt. Sie wurde nach dem Massaker von Terroristen der Hamas im Süden Israels als vermisst gemeldet.

Das israelische Militär hat in der Nacht zum Dienstag bestätigt, dass die Frau entführt wurde, und steht in Kontakt mit ihrer Familie. Man tue alles dafür, um die Geiseln wieder in Sicherheit zu bringen.

Ein Sprecher des militärischen Arms der Hamas hatte zuvor mitgeteilt, dass zwischen 200 und 250 Menschen im Gazastreifen entführt worden sein sollen, wobei die meisten von ihnen unter der Kontrolle der Hamas stehen. Die restlichen Geiseln seien unter der Kontrolle von weiteren militanten Fraktionen in dem Küstenstreifen.

Der Sprecher behauptete, dass "Ausländer keine Gefangenen seien, sondern Gäste in Gaza" und freigelassen werden, "sobald die aktuellen Bedingungen enden". Demnach setze sich die Hamas für einen Gefangenaustausch ein.

Bisher mindestens 3.000 Deutsche aus Israel zurückgebracht

+++ 16. Oktober, 15:12 Uhr: Laut Angaben der Bundesregierung sind seit Beginn der Spannungen mindestens 3.000 Deutsche aus Israel zurückgebracht worden. Die betroffenen Personen seien mit den vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflügen der Lufthansa, einem Condor-Flug aus Ägypten, Flügen der Luftwaffe sowie Verbindungen per Fähre und Bus nach Deutschland gebracht worden.

Zudem seien in den ersten Tagen des Krieges weitere deutsche Staatsbürger:innen mit kommerziellen Fluggesellschaften ausgeflogen worden. Dies sei "auch bestimmt eine vierstellige Zahl", so ein Sprecher.

Die Bundeswehr hat eigenen Angaben zufolge bislang 220 deutsche Staatsbürger:innen aus Israel ausgeflogen. "Bei Bedarf steht die Bundeswehr bereit, weitere Unterstützungsflüge durchzuführen", hieß es in einer Mitteilung auf X.

