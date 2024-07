Bis 35 Grad möglich: Die kommenden Tage werden heiß in Deutschland

In Deutschland nehmen nicht nur die sonnigeren Tage im Laufe der Woche zu, sondern auch die Temperaturen. Dabei kommt es auch immer wieder zu Gewittern.

Anzeige

In Südosteuropa hat sich eine Hitzewelle ausgebreitet. Insbesondere in der Donautiefebene zwischen Rumänien, Bulgarien, Serbien und Ungarn soll es vier Tage in Folge extrem heiß werden, mit Höchstwerten über 40 Grad, im Umland sogar bis zu 46 Grad.

Auch Deutschland soll in den nächsten Tagen nicht von der Hitze verschont bleiben. Hierzulande erwarten die Meteorolog:innen alleine in dieser Woche Temperaturen bis zu 35 Grad. Ab August könnte das Quecksilber zudem in Süd- und Ostdeutschland noch einmal ansteigen, wie "weather.com" prognostiziert.

So sieht das Wetter in den kommenden Tagen aus:

Anzeige

Anzeige

Dienstag (16. Juli)

Am Dienstag kann es im Tagesverlauf vor allem im Norden, Westen und am Alpenrand zu Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern kommen. Auch Starkregen, Sturmböen und kleinkörniger Hagel sind möglich. Die Temperaturen liegen im Norden und Westen zwischen 21 und 25 Grad, sonst bei 25 bis 29 Grad.

Im Video: Nassestes Jahr seit Messungsbeginn - Erderwärmung erhöht Wasserspeicherung

Mittwoch (17. Juli)

Der Mittwoch verspricht wenig Änderung. So werden für den Norden, den Westen und an den Alpen wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern erwartet. Zudem kann es in den Alpen vereinzelt zu kurzen Gewittern kommen. Im Süden und Osten hingegen bleibt es zeitweise heiter und meist trocken, berichtet der "Deutsche Wetterdienst" (DWD).

Anzeige

Anzeige

Donnerstag (18. Juli)

Ab Donnerstag gehen die Temperaturen dann langsam in Hitze über, bei Werten zwischen 26 und 32 Grad. Lediglich an der Küste werden 21 bis 25 Grad erwartet. Zudem bleibt es überall trocken, mit viel Sonnenschein.

Freitag (19. Juli)

Am Freitag ziehen nachmittags zwar im Süden Quellwolken auf, und es kann dann insbesondere an den Alpen zu einzelnen Gewittern kommen. Sonst bleibt es allerdings meist trocken und verbreitet heiter oder sonnig. Zudem klettern die Tageshöchstwerte noch etwas weiter nach oben mit Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad, im Norden bis zu 31 Grad.

Im Video: Höchste Hitzewarnung in Italien - In diesen Städten gilt Alarmstufe

Anzeige

Anzeige

Samstag (20. Juli)

Auch am Samstag scheint der Sommer sich sichtlich wohl in Deutschland zu fühlen und es kommt wieder zu viel Sonnenschein. Zudem ist das Gewitterrisiko eher gering, aber nicht ausgeschlossen. Das Quecksilber klettert dabei auf 30 bis 35 Grad; im Norden 25 bis 32 Grad.

Sonntag (21. Juli)

Erst in der Nacht zum Sonntag kühlt es dann etwas ab. So werden Regen und Gewitter erwartet, mit abschnittsweise kräftigem Starkregen.

Auch tagsüber kommt es zu einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern mit örtlicher Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Temperaturen sinken leicht auf 24 bis 28 Grad. Im Osten werden noch einmal bis zu 31 Grad erwartet.

Anzeige

Aussichten für August

Auch im August kann es insbesondere im Süden und Osten Deutschland längere Zeit heiß und trocken werden. Im Westen und Norden hingegen wird auch immer wieder mit Abkühlungen gerechnet. Mit Höchstwerten von 35 Grad könnte dabei das Maximum in diesem Jahr allerdings noch nicht erreicht sein.