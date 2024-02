Blamage für US-Republikaner: Amtsenthebung gegen Minister gescheitert 

Mitten im Vorwahlkampf in den USA unterläuft den Republikanern eine peinliche Niederlage: Die Bemühungen um ein Impeachment gegen den demokratischen Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas ist vorerst gescheitert.

Einzelne republikanische Abgeordnete votierten gemeinsam mit den Demokraten gegen ein Amtsenthebungsverfahren von Alejandro Mayorkas.

Die Demokraten werfen den Republikanern ein parteipolitisch motiviertes Manöver vor.

Eigentlich sollte es ein Selbstläufer werden: Die US-Republikaner, die eine dünne Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus stellen, wollten den demokratischen Heimatschutzminister wegen dessen Einwanderungspolitik aus dem Amt jagen. Ohne Erfolg.

Antrag auf Amtsenthebung soll erneut zur Abstimmung gebracht werden

Niederlage für die US-Republikaner: Wenn es nach der Partei gegangen wäre, sollte dem demokratischen Heimatschutzminister Alejandro Mayorka ein Amtsenthebungsverfahren wegen dessen Einwanderungspolitik drohen. Allerdings haben laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) einzelne republikanische Abgeordnete gemeinsam mit den Demokraten gegen das Impeachment votiert. Eigentlich sollte der Antrag auch bei nur dünner Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus angenommen werden. Wurde er aber nicht. Das Ergebnis fiel mit 214 zu 216 Stimmen denkbar knapp aus. Für die Republikaner bedeutet das Votum eine herbe Niederlage. Der Sprecher des republikanischen Vorsitzenden der Kammer, Mike Johnson, soll sofort mitgeteilt haben, dass man den Antrag erneut zur Abstimmung bringen wolle, sobald die nötige Mehrheit dafür sicher sei.

Demokraten sprechen von einem parteipolitisch motivierten Manöver

Mayorka ist vielen Republikanern ein Dorn im Auge. Dem in Kuba geborenen Minister halten die Republikaner vor, sich in Sachen Migration und Grenzsicherung vorsätzlich und systematisch zu weigern, geltendes Recht einzuhalten. Außerdem habe der 64-Jährige wissentlich falsche Angaben gemacht und seine politischen Präferenzen über die Einhaltung der Gesetze gestellt. Die Demokraten stellen sich dem entgegen und sprechen von einem parteipolitisch motiviertem Manöver gegen die Partei und gegen Mayorka. Trotzdem ist eine Amtsenthebung unwahrscheinlich, da nach einer Zustimmung im Repräsentantenhaus auch noch der Senat entscheiden. Dort haben die allerdings Demokraten von Präsident Biden eine knappe Mehrheit. Dennoch: Was zählt für die Republikaner, ist das Signal selbst.

Blamabel ist die Wahlniederlage deshalb, weil ein Amtsenthebungsverfahren im Wahljahr weitere Aufmerksamkeit auf das Thema Migration und Grenzsicherung lenken würde - zum Wohl der Republikaner. Denn Biden gerät bei dem Thema zunehmend unter Druck. Zum einen treiben ihn seine Gegner damit im Wahlkampf vor sich her, zum anderen blockieren die Republikaner im Kongress im Streit um eine strengere Asylpolitik weitere US-Hilfen für die von Russland angegriffene Ukraine.