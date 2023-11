Brisanter Selenskyj-Vorwurf an Putin: "Habe mindestens fünf Attentatsversuche überlebt"

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist sich sicher: Er soll seit Beginn des Krieges mindestens fünf Attentatsversuche Russlands überlebt haben. Dennoch zeigt er sich nicht verängstigt.

Das Wichtigste in Kürze Der ukrainische Präsident Selenskyj überlebte offenbar mindestens fünf Attentatsversuche.

Dafür machte er Russland verantwortlich.

Er verriet zudem die Details einer russischen Operation, die ihn entmachten wolle.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges mindestens fünf Attentatsversuche Russlands überlebt. In einem am Montag (20. November) veröffentlichten Interview mit "The Sun" antwortete er auf eine Frage nach der Zahl der Attentatsversuche, dass sie bei "mindestens fünf oder sechs" liege. Die exakte Zahl wisse er aber nicht.

Die Attentatsversuche scheinen den Staatschef jedoch nicht eingeschüchtert zu haben - er verglich sie sogar mit dem Coronavirus. "Das erste Mal ist sehr interessant und danach ist es einfach wie Covid", sagte er. "Erst einmal wissen die Leute nicht, was sie damit anfangen sollen, und es sieht sehr beängstigend aus. Und danach ist es nur noch ein Informationsaustausch mit Details, dass eine weitere Gruppe in die Ukraine gekommen ist, um dies zu versuchen."

Operation "Maidan 3" soll Selenskyj stürzen

Selenskyj zufolge versucht der Kreml um den Präsidenten Wladimir Putin mit "allen Mitteln", ihn zu stürzen. "Der Name der Operation lautet Maidan 3", informierte er. Russland wolle die Operation bis Ende dieses Jahres abschließen und Selenskyj entmachten. "Aber sie sehen: Wir können damit leben."

Vor kurzem hatte der ukrainische Staatschef Forderungen nach einer Präsidentschaftswahl im März 2024 eine Absage erteilt. Es sei in Kriegszeiten "absolut unverantwortlich", über Wahlen zu debattieren.

