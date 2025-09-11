Anzeige
Durchsuchungen möglich

Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordnetem Krah auf

  • Veröffentlicht: 11.09.2025
  • 10:31 Uhr
  • Christopher Schmitt
Die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah wurde aufgehoben.
Die Immunität des AfD-Abgeordneten Maximilian Krah wurde aufgehoben.© REUTERS

Die Immunität des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah wurde durch den Bundestag aufgehoben. Nun sind Durchsuchungen bei dem Politiker möglich. Ihm wird Bestechlichkeit und Geldwäsche vorgeworfen.

Anzeige

Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Politikers Maximilian Krah aufgehoben und gerichtlich angeordnete Durchsuchungen und Beschlagnahmungen genehmigt. Einem entsprechenden Antrag stimmte das Plenum zu. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) unterbrach für die kurzfristige Abstimmung eine Debatte über ein Pflegegesetz. Klöckner nannte den Namen des Betroffenen nicht, er geht aber aus dem Dokument des Bundestags zum Vorgang hervor.

Donald Trump, Wladimir Putin, Olaf Scholz

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Ermittlungen in Dresden

Zuständig für das Verfahren, um das es dabei geht, ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) die Staatsanwaltschaft Dresden. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hatte im Mai ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche im Zusammenhang mit chinesischen Zahlungen gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah eröffnet. Sie wolle deshalb die Immunität des heutigen Bundestagsabgeordneten aufheben lassen, teilte die Behörde damals mit.

Die Tatvorwürfe beziehen sich den Angaben zufolge auf seine frühere Mandatstätigkeit als Europaabgeordneter. Die Behörde will nun ermitteln, ob "genügender Anlass zur Erhebung einer Anklage besteht oder das Verfahren einzustellen ist."

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12
Mehr News
Larry Ellison
News

Larry Ellison überholt Musk: Oracle-Boss kratzt am Reichtumsrekord

  • 11.09.2025
  • 12:16 Uhr
USA-SEPT11/NEW YORK
News

LIVE: Bewegendes 9/11-Gedenken am Ground Zero - der Tag, der die Welt veränderte

  • 11.09.2025
  • 12:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-935-811551
News

Bericht: Plant Kik Filialschließungen in großem Stil?

  • 11.09.2025
  • 10:37 Uhr
Emmenegger neue SPD-Kandidatin als Verfassungsrichterin
News

Sigrid Emmenegger: Das ist die neue SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht

  • 11.09.2025
  • 10:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-99-980629
News

Straßen verwandeln sich in Flüsse: Schwere Überschwemmungen auf Bali und Flores - bereits 18 Tote

  • 11.09.2025
  • 10:17 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-935-821742
News

Newsticker zu Drohnen-Abschuss: Polens Regierungschef warnt vor russischer Propaganda

  • 11.09.2025
  • 10:03 Uhr
Brazil Bolsonaro Trial
News

Prozess gegen Bolsonaro: Erster Richter für Freispruch

  • 11.09.2025
  • 08:45 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-935-810594
News

Bundesweiter Warntag 2025: So wird Deutschland am 11. September gewarnt

  • 11.09.2025
  • 06:00 Uhr
Rechtskonservativer Aktivist wurde an US-Uni angeschossen
News

"Politisches Attentat": Einflussreicher Trump-Anhänger Charlie Kirk erschossen

  • 11.09.2025
  • 05:22 Uhr
Otto Waalkes wurde bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
News

Deutscher Fernsehpreis: Joko und Klaas erfolgreich – Otto für Lebenswerk geehrt

  • 11.09.2025
  • 00:03 Uhr