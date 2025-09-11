Anzeige
Jahrestag

LIVE: Bewegendes 9/11-Gedenken am Ground Zero - der Tag, der die Welt veränderte

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 12:28 Uhr
  • Christopher Schmitt
Am 11. September wird in New York traditionell der Opfer des Terroranschlags gedacht.
Am 11. September wird in New York traditionell der Opfer des Terroranschlags gedacht.© REUTERS

Der Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 hat sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt: Am 9/11-Jahrestag wird den Opfern am Ground Zero gedacht - hier auf Joyn im kostenlosen Livestream ansehen.

Nach dem 11. September 2001 war die Welt eine andere: In den USA wurden beim schlimmsten Anschlag in der Geschichte des Terrorismus rund 3.000 Menschen getötet. Islamisten steuerten drei gekaperte Verkehrsmaschinen in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington. Eine vierte Maschine stürzt in Pennsylvania ab.

Jedes Jahr finden zum Jahrestag - die Anschläge jähren sich am Donnerstag (11. September) zum 24. Mal -  Gedenkveranstaltungen an den Anschlagsorten statt. In New York markiert traditionell ein Glockenläuten um 8:46 Uhr (Ortszeit) den Zeitpunkt, zu dem das erste Flugzeug in den Nordturm flog, gefolgt vom Verlesen der Namen der Todesopfer durch Angehörige.

Joyn-Teaser 9/11

New York erinnert an 9/11: Das Gedenken im Joyn-Livestream ansehen

Das waren die Folgen

Nach den Schockwellen aktivierte die NATO zum ersten und bislang einzigen Mal in der Bündnisgeschichte den Artikel 5, wonach ein bewaffneter Angriff auf ein NATO-Mitglied als Angriff gegen alle Mitglieder gewertet wird. Dies führte zur Beteiligung Deutschlands und anderer NATO-Staaten am Krieg gegen die Taliban und Al-Qaida in Afghanistan.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

  • Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
