"Bus von Schüssen durchlöchert": Anschlag in Jerusalem: Vier Tote, mehrere Verletzte

Die Lage in Nahost ist seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren extrem angespannt. Immer wieder ist es zu Anschlägen von Palästinensern auf Israelis gekommen. Nun fallen in Jerusalem Schüsse.

Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitäter:innen mindestens vier Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, fünf weitere Personen seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag im Norden der Stadt aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmaßlich palästinensische Attentäter seien getötet worden.

Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien an einer Kreuzung in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.

