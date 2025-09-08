Anzeige
Brauchtum und Politik

Söder beim Gillamoos: Nein zur Übernahme Deutschlands durch AfD

  • Aktualisiert: 08.09.2025
  • 14:29 Uhr
  • dpa
Bayerns Regierungschef Söder (rechts) hat auf dem Volksfest Gillamoos vor der AfD gewarnt.
Bayerns Regierungschef Söder (rechts) hat auf dem Volksfest Gillamoos vor der AfD gewarnt.© Peter Kneffel/dpa

Die AfD ist in Umfragen ganz nah dran an der Union. Nach der Neuwahl hatten sich das viele in der Union anders vorgestellt. CSU-Chef Söder findet daher drastische Worte und hat eine Warnung parat.

Anzeige

Angesichts des andauernden Umfragehochs der AfD hat CSU-Chef Markus Söder vor einer Regierungsverantwortung der Partei in der Zukunft gewarnt. "Lassen wir unser Land nicht auf den Leim gehen. Lassen wir unser Land nicht kaputtgehen. Ich sage Ihnen jetzt klar: Nein zu einer Übernahme Deutschlands und Bayerns durch die AfD", sagte der bayerische Ministerpräsident beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Generell sei die Freiheit in Deutschland "wackeliger denn je".

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Auch in den News:

Möglicherweise erscheine manchen Leuten "mancher Punkt im Programm als ähnlich", so Söder. Bei der AfD sei die Geisteshaltung der Leute aber "eine komplett andere". Dort gebe es Rechtsradikale in zentraler Funktion, die "Heil Hitler in Bücher" schreiben würden, da gebe es "Russenfreunde ohne Ende" und einzelne Leute hätten gar für China spioniert. Nicht umsonst würden viele AfD-Mitglieder vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Ziel der AfD sei es, "zu spalten, zu schwächen und eine andere Form der Demokratie zu entwickeln".

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 16:20

  • 10:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:45

  • 25:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 18:00

  • 12:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 15:45

  • 10:35 Min
  • Ab 12
Mehr News
Wolodymyr Selenskyj
News

Selenskyj fordert strengeren Russland-Kurs: Putin stellt Welt auf Probe

  • 08.09.2025
  • 14:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-911-012224
News

Söder-Auftritt mit Darth-Vader-Musik: CSU-Fauxpas in Gillamoos

  • 08.09.2025
  • 14:44 Uhr
ja! Partynüsse Paprika, 200g sind von einem Rückruf betroffen.
News

Gefahr durch Fremdkörper: Rückruf für ja! Party-Nüsse Paprika gestartet

  • 08.09.2025
  • 14:10 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-935-808578
News

Kreml schaltet Netze ab: Drohnenabwehr oder digitale Kontrolle?

  • 08.09.2025
  • 13:59 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250907-935-816781
News

"Hurrikan" über Gaza-Stadt? Israels Verteidigungsminister mit Drohung an Hamas

  • 08.09.2025
  • 13:46 Uhr
APTOPIX Trump US Open Tennis
News

Buhrufe bei US Open: Trump-Auftritt sorgt für Ärger

  • 08.09.2025
  • 12:58 Uhr
Autofahrer erfasst Fußgängergruppe
News

Unfallserie in Berlin und Brandenburg: Radfahrer stirbt, mehrere Verletzte

  • 08.09.2025
  • 12:18 Uhr
Polizei
News

Drei Tote nach Unfall auf der A3 - Auto auf Gegenfahrbahn geschleudert

  • 08.09.2025
  • 12:06 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-99-958467
News

Supertramp-Trauer: Rick Davies im Alter von 81 Jahren gestorben

  • 08.09.2025
  • 11:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-935-810594
News

Bundesweiter Warntag 2025: So wird Deutschland am 11. September gewarnt

  • 08.09.2025
  • 11:50 Uhr