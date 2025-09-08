Söder-Auftritt mit Darth-Vader-Musik: CSU-Fauxpas in Gillamoos

Markus Söder auf der "Dunklen Seite der Macht"? Beim Gillamoos-Volksfest reagierte der CSU-Chef und "Star Wars"-Fan auf einen musikalischen Fehltritt, den seine Partei beim Auftritt im Festzelt spielte.

Aus seiner Vorliebe für Science-Fiction im Allgemeinen und das Kult-Franchise "Star Wars" im Besonderen macht Markus Söder keinen Hehl. Gerne kokettiert der CSU-Chef mit seinem Fantum, teilt am "Star Wars"-Tag, dem 4. Mai, KI-Bilder als Jedi-Ritter oder rückt seine Yoda-Tasse kameragerecht auf den Schreibtisch.

Bei seinem Auftritt beim Gillamoos-Volksfest am Montag (8. September) wollte die CSU der Leidenschaft des bayerischen Ministerpräsidenten wohl Rechnung tragen - und leistete sich mit der Musik des ikonischen Bösewichts Darth Vader einen musikalischen Fauxpas.

Offenbar fiel der Fehlgriff dem Großteil der Festzelt-Besucher:innen im niederbayerischen Abendsberg nicht auf, Söder selbst spielte jedoch auf die missglückte musikalische Begleitung an: Diese Musik gehöre zur dunklen Seite der Macht, "wir sind aber die gute Seite der Macht", erklärte der CSU-Chef.

Auch bei seinen eigenen "Star Wars"-Spielereien via KI achtet Söder stets darauf, nur die "guten" Figuren der Sci-Fi-Saga zu repräsentieren. Der Großteil der "Star Wars"-Charaktere ist eindeutig den Held:innen oder den Bösen zuzuordnen. Darth Vader ist der populärste Vertreter der bösen, "dunklen Seite der Macht". Kein Wunder, dass sich Markus Söder mit dem schwarz gekleideten Antagonisten mit dem charakteristischen Helm nicht identifizieren möchte - insbesondere bei einer politischen Rede.

