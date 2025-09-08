Supertramp-Trauer: Rick Davies im Alter von 81 Jahren gestorben

Mit Welthits wie "Goodbye Stranger prägte Rick Davies die Rockmusik der 1970er- und 80er-Jahre. Nun ist das Gründungsmitglied der britischen Band Supertramp im Alter von 81 Jahren verstorben.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Supertramp-Mitgründer Rick Davies starb im Alter von 81 Jahren nach langer Krebserkrankung in seinem Haus auf Long Island.

Gemeinsam mit Roger Hodgson schrieb er Welthits wie "Goodbye Stranger", "Bloody Well Right" und "Crime of the Century".

Nach Hodgsons Ausstieg 1983 führte Davies die Band weiter und blieb bis zuletzt prägend für ihren Sound.

Wie "Stern" berichtet, starb Davies nach jahrelangem Kampf gegen eine Krebserkrankung in seinem Haus auf Long Island im US-Bundesstaat New York. Supertramp bestätigte den Tod auf der offiziellen Band-Webseite. "Ricks Musik und sein Vermächtnis inspirieren weiterhin viele Menschen und sind ein Beweis dafür, dass großartige Songs niemals sterben, sondern weiterleben", schrieb die Band in ihrem Nachruf.

Die Stimme und das Klavier von Supertramp

Davies, 1944 im englischen Swindon geboren, gründete Supertramp 1969 gemeinsam mit Roger Hodgson. Laut "Spiegel" bildeten die beiden Songwriter das kreative Zentrum der Band – vergleichbar mit Lennon und McCartney bei den Beatles. Hodgsons helle Stimme dominierte Hits wie "The Logical Song" oder "Give A Little Bit", während Davies’ rauer Gesang in Songs wie "My Kind of Lady" oder "Goodbye Stranger" unverkennbar blieb.

Mit Alben wie "Breakfast in America" (1979), das über 18 Millionen Mal verkauft wurde und zwei Grammys erhielt, gelang Supertramp der internationale Durchbruch. Nach Hodgsons Ausstieg 1983 führte Davies die Band weiter, unterstützt von seiner Frau Sue als Managerin. Trotz weiterer Veröffentlichungen blieb der kommerzielle Erfolg jedoch hinter den Glanzzeiten zurück.

Anzeige

Anzeige

Rick Davies bekam Krebs

2015 musste Davies eine geplante Tournee wegen seiner Krebserkrankung absagen. Zwischenzeitlich trat er mit seinem Nebenprojekt Ricky and the Rockets auf. Abseits der Bühne war er, so Supertramp, für seine "Herzlichkeit, Widerstandsfähigkeit und die tiefe Verbundenheit zu seiner Frau" bekannt, mit der er mehr als fünf Jahrzehnte verheiratet war.

Mit Davies verliert die Rockwelt eine prägende Stimme und den Pianisten hinter den bekanntesten Supertramp-Songs – ein Musiker, der Generationen begeisterte und dessen Werk weiterlebt.