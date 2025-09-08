Anzeige
Beliebte Snacks von Rewe

Gefahr durch Fremdkörper: Rückruf für ja! Party-Nüsse Paprika gestartet

  • Aktualisiert: 08.09.2025
  • 14:26 Uhr
  • Claudia Scheele
"ja! Partynüsse Paprika, 200g" sind von einem Rückruf betroffen.
"ja! Partynüsse Paprika, 200g" sind von einem Rückruf betroffen.© Snäcky Knabbergebäck GmbH

Die Firma Snäcky Knabbergebäck GmbH ruft vorsorglich das Produkt "ja! Partynüsse Paprika" zurück. Grund sind mögliche blaue Kunststoffteile in der betroffenen Charge. Verbraucher:innen wird vom Verzehr dringend abgeraten.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Der Rückruf betrifft "ja! Partynüsse Paprika" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026, Charge: L0010110519.

  • Der Grund für den Rückruf sind mögliche Kunststoffteile im Produkt.

  • Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sind nicht betroffen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Die Snäcky Knabbergebäck GmbH aus Hankensbüttel hat einen Rückruf für die "ja! Partynüsse Paprika" in der 200g-Packung gestartet. Betroffen ist ausschließlich das Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026 mit der Chargennummer L0010110519. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sind nicht betroffen. Die Nüsse werden bei Rewe verkauft.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Rückruf der Party-Nüsse: Plastikteile in einzelnen Packungen

Das Unternehmen reagiert vorsorglich, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einzelnen Packungen blaue, weiche Kunststoffteile befinden. Diese könnten teilweise von einer Teighülle umgeben sein und beim Verzehr übersehen werden. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wurde das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen.

Kund:innen, die das betroffene Produkt gekauft haben, werden gebeten, es nicht zu verzehren und in den entsprechenden Rewe-Markt zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Für weitere Informationen hat die Snäcky Knabbergebäck GmbH einen Kundenservice eingerichtet. Verbraucher:innen können sich werktags von 08:00 bis 18:00 Uhr unter der E-Mail-Adresse verbraucherservice@snaecky.com melden.

  • Verwendete Quellen:
  • lebensmittelwarnung.de: "ja! PARTY-NÜSSE Paprika, 200 Gramm"
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 08. September 2025 | 8:25
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 8:25

  • 04:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:55

  • 14:06 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 19:00
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 19:00

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 07. September 2025 | 15:50
Episode

:newstime vom 07. September 2025 | 15:50

  • 10:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 19:55

  • 13:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 06. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 06. September 2025 | 16:20

  • 10:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 19:45

  • 25:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 18:00

  • 12:18 Min
  • Ab 12
:newstime vom 05. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 05. September 2025 | 15:45

  • 10:35 Min
  • Ab 12
Mehr News
Wolodymyr Selenskyj
News

Selenskyj fordert strengeren Russland-Kurs: Putin stellt Welt auf Probe

  • 08.09.2025
  • 14:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-911-012224
News

Söder-Auftritt mit Darth-Vader-Musik: CSU-Fauxpas in Gillamoos

  • 08.09.2025
  • 14:44 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-935-817679
News

Söder beim Gillamoos: Nein zur Übernahme Deutschlands durch AfD

  • 08.09.2025
  • 14:29 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-935-808578
News

Kreml schaltet Netze ab: Drohnenabwehr oder digitale Kontrolle?

  • 08.09.2025
  • 13:59 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250907-935-816781
News

"Hurrikan" über Gaza-Stadt? Israels Verteidigungsminister mit Drohung an Hamas

  • 08.09.2025
  • 13:46 Uhr
APTOPIX Trump US Open Tennis
News

Buhrufe bei US Open: Trump-Auftritt sorgt für Ärger

  • 08.09.2025
  • 12:58 Uhr
Autofahrer erfasst Fußgängergruppe
News

Unfallserie in Berlin und Brandenburg: Radfahrer stirbt, mehrere Verletzte

  • 08.09.2025
  • 12:18 Uhr
Polizei
News

Drei Tote nach Unfall auf der A3 - Auto auf Gegenfahrbahn geschleudert

  • 08.09.2025
  • 12:06 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250908-99-958467
News

Supertramp-Trauer: Rick Davies im Alter von 81 Jahren gestorben

  • 08.09.2025
  • 11:53 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-935-810594
News

Bundesweiter Warntag 2025: So wird Deutschland am 11. September gewarnt

  • 08.09.2025
  • 11:50 Uhr