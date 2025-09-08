Die Firma Snäcky Knabbergebäck GmbH ruft vorsorglich das Produkt "ja! Partynüsse Paprika" zurück. Grund sind mögliche blaue Kunststoffteile in der betroffenen Charge. Verbraucher:innen wird vom Verzehr dringend abgeraten.

Das Wichtigste in Kürze Der Rückruf betrifft "ja! Partynüsse Paprika" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026, Charge: L0010110519.

Der Grund für den Rückruf sind mögliche Kunststoffteile im Produkt.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sind nicht betroffen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Die Snäcky Knabbergebäck GmbH aus Hankensbüttel hat einen Rückruf für die "ja! Partynüsse Paprika" in der 200g-Packung gestartet. Betroffen ist ausschließlich das Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026 mit der Chargennummer L0010110519. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen sind nicht betroffen. Die Nüsse werden bei Rewe verkauft.

Rückruf der Party-Nüsse: Plastikteile in einzelnen Packungen

Das Unternehmen reagiert vorsorglich, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in einzelnen Packungen blaue, weiche Kunststoffteile befinden. Diese könnten teilweise von einer Teighülle umgeben sein und beim Verzehr übersehen werden. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wurde das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen.

Kund:innen, die das betroffene Produkt gekauft haben, werden gebeten, es nicht zu verzehren und in den entsprechenden Rewe-Markt zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Für weitere Informationen hat die Snäcky Knabbergebäck GmbH einen Kundenservice eingerichtet. Verbraucher:innen können sich werktags von 08:00 bis 18:00 Uhr unter der E-Mail-Adresse verbraucherservice@snaecky.com melden.