Von Fußball bis Kampfsport: Mit einer spektakulären Eröffnungsfeier startet das erste Sportevent für humanoide Roboter in Peking – inklusive Tanz-Darbietung. Sehen Sie die Feierlichkeiten live und kostenlos im Joyn-Livestream.

Humanoide Roboter werden dem Menschen immer ähnlicher - warum sie also nicht auch in sportlichen Wettbewerben gegeneinander antreten lassen? In der chinesischen Hauptstadt Peking findet vom 15. bis 17. August das weltweit erste Sportevent für Maschinen nach menschlichem Vorbild statt.

Neben traditionellen Sportarten wie Fußball, Hochsprung, Weitsprung und Laufen messen sich die Roboter unter anderem auch in Kampfsportarten und im Slam-Dunk-Wettbewerb. Insgesamt 280 Teams aus 16 Ländern sind mit von der Partie, sie messen sich in 26 Wettbewerben und 538 Sub-Events.

Wie beim regulären Olympia werden auch die Robo-Spiele feierlich eröffnet: Um 13:45 Uhr deutscher Zeit findet die Eröffnungszeremonie mit über 100 Teams im National Speed Skating Oval in Peking statt - planmäßig inklusive Roboter-Tanz und einer Opern-Einlage.

Sehen Sie die Eröffnungsfeier der Roboter-Spiele HIER ab 13:45 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream.

