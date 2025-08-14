Mit dem Ergebnis der Bundestagswahl konnte die Linke zufrieden sein. Doch wie läuft es nun in der Opposition? Im ARD-Sommerinterview erläutert Linken-Chef Jan van Aken seine Sicht auf die bisherige Arbeit der Bundesregierung. Joyn zeigt das Gespräch im Livestream.

Rund um die Bundestagswahl befand sich die Linke im Höhenflug - lange nicht für möglich gehaltene 8,8 Prozent standen schließlich zu Buche. Mittlerweile schwankt sie in Umfragen rund um die Zweistelligkeit. In gut 100 Tagen Schwarz-Rot sah man von der Oppositionsbank aus viel Anlass für Kritik, vor kurzem bezeichnete die Linken-Co-Chefin Ines Schwerdtner Friedrich Merz' bisherige Amtszeit als "großes Fiasko". Beurteilt der andere Vorsitzende der Linkspartei sie genauso?

Jan van Aken, der gemeinsam mit Heidi Reichinnek bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat antrat, stellt sich am Sonntag (17. August) ab 18 Uhr im Sommerinterview bei "Bericht aus Berlin" (ARD) den Fragen von Anna Engelke. Wie blickt der Linken-Chef auf die aktuelle politische Lage in Deutschland und der Welt?

Sehen Sie HIER am Sonntag ab 18 Uhr das ARD-Sommerinterview mit Jan van Aken im Livestream auf Joyn.

