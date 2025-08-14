Schwarz-Rot sieht sich seit Amtsantritt innen- und außenpolitisch mit zahlreichen Baustellen konfrontiert: SPD-Chef Lars Klingbeil blickt im ZDF-Sommerinterview auf gut 100 Tage Merz-Regierung zurück. Hier live auf Joyn ansehen.

Als Finanzminister hält Lars Klingbeil die Hand über Deutschlands Budget. Aktuell gibt es sicherlich einfachere Jobs. Als SPD-Chef und Vizekanzler steht er zudem in engem Austausch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) - und muss versuchen, die umfangreichen schwarz-roten Meinungsverschiedenheiten von Richterstreit bis Gaza-Krieg zu moderieren.

In gut 100 Tagen seit dem Amtsantritt der Koalition ist viel passiert, innen- wie außenpolitisch. In der parlamentarischen Sommerpause wird es Zeit für eine Bilanz: Im Sommerinterview des ZDF-Politmagazins "Berlin direkt" bezieht Klingbeil am Sonntag (17. August) Stellung zu den großen politischen Fragen, die das Land aktuell umtreibt. Das Gespräch beginnt um 19:10 Uhr, Diana Zimmermann führt durch das Gespräch mit dem SPD-Vorsitzenden.

Sehen Sie das ZDF-Sommerinterview mit SPD-Chef Klingbeil am Sonntag ab 19:10 Uhr live und kostenlos auf Joyn.

