Wichtige Brenner-Route gesperrt – was Reisende jetzt wissen sollten

Vor dem wohlverdienten Urlaub heißt es erst einmal: stundenlange Wartezeiten im Verkehr. Eine Sperrung der Brenner-Route sorgt mitten in der Urlaubssaison für Chaos. Und zwar auf Straße und Schiene.

Anzeige

Der Brennerpass ist eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen zwischen Deutschland, Österreich und Italien – für Autos, Lastwagen und über die Brennerlinie für Züge. Nun trifft es beide Systeme zugleich: Die Autobahn ist gesperrt und auch der Bahnverkehr über die Brennerbahn steht teilweise still.

Auch in den News:

Für Bahnreisende bedeutet das lange Wartezeiten und Umleitungen. Teilweise wird das Ausweichen auf Ersatzbusse ermöglicht. Auf der Straße verschärft die Sperrung der Autobahn die Lage zusätzlich. Besonders jetzt, in der Hauptreisezeit, führt sie zu massiven Verzögerungen für den Personen- und Güterverkehr.

Welche Ursachen hinter den Ausfällen stecken und welche Ausweichmöglichkeiten sich Reisenden bieten, sehen Sie hier im Video auf Joyn:

Anzeige