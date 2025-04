Christian Lindner und Franca Lehfeldt sind zum ersten Mal Eltern geworden

Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner ist Vater geworden. Seine Frau Franca Lehfeldt brachte ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt.

Der FDP-Politiker Christian Lindner (46) und seine Frau, die Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt (35), sind Eltern geworden. Ihr Kind sei vor ein paar Tagen auf die Welt gekommen, sagte Christian Lindner der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Der ehemalige Bundesfinanzminister und die Reporterin hatten im Sommer 2022 auf der Insel Sylt geheiratet. Für beide ist es das erste Kind. Angaben zum Geschlecht des Babys machten sie nicht.

Auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlichten Lindner und Lehfeldt ein Schwarz-Weiß-Foto einer Babyhand, die von zwei Erwachsenen-Händen umschlossen ist. Dazu schrieben sie: "Vor wenigen Tagen sind wir Eltern unseres ersten Kindes geworden. Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind." Dazu posteten sie ein Herz-Emoji. Das Paar bedankte sich zudem "von Herzen für die große Anteilnahme und die vielen Glückwünsche", die sie erreicht hätten.

In der Politik lief es für den Parteichef der Liberalen in den vergangenen Monaten miserabel. Mit 4,3 Prozent schnitt die FDP bei der Bundestagswahl im Februar schlecht ab und verpasste den Einzug in den Bundestag. Lindner kündigte seinen Rückzug aus der Politik an. Der neue FDP-Vorstand wird Mitte Mai bei einem Bundesparteitag in Berlin gewählt. Am 6. November 2024 war Lindner von Kanzler Olaf Scholz (SPD) als Bundesfinanzminister entlassen worden, es kam zum Bruch der Koalition aus SPD, Grünen und FDP.

Über seine Beziehung zu Lehfeldt hatte sich der gebürtige Wuppertaler in den vergangenen Jahren einige Male geäußert. "Die Liebe steht an erster Stelle", sagte er etwa 2023 im Interview der Zeitschrift "Bunte". "Wir sehen uns in der Regel jeden Tag - wenn es irgendwie geht, komme ich nachts auch weite Strecken heim." Auf die Frage nach der Familienplanung sagte Lindner damals: "Kinder können wir uns gut vorstellen. Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern."

Schon im Jahr 2021 hatte Lindner der Zeitschrift zum Thema Kinder gesagt: "Tatsächlich ist mein größter Wunsch an das Leben auch nicht, einmal Minister in der Regierung zu sein. Sondern bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs zu haben."