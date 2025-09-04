+++ BREAKING NEWS +++

Berlin: Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Kinder unter Verletzten

Anzeige
Leute

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes: Überraschendes Ehe-Aus nach 14 Jahren

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 12:34 Uhr
  • dpa
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt. (Archivbild)
Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes haben sich getrennt. (Archivbild)© Carsten Koall/dpa

Sie gehörten zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands: Nun geben Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes nach 14 Jahren Ehe überraschend ihre Trennung bekannt.

Anzeige

Die Schauspieler Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes (43) haben sich getrennt. Das gaben die beiden in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Ihre PR-Agentur bestätigte die Trennung auf Anfrage.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

In der Mitteilung heißt es: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen."

Ulmen und Fernandes hatten im Jahr 2011 geheiratet und haben eine Tochter zusammen. Vor einiger Zeit waren sie nach Mallorca gezogen. Das Promi-Paar stand in der Vergangenheit öfter gemeinsam vor der Kamera, etwa bei der Impro-Comedy-Serie "Jerks" oder für Werbung der Online-Apotheke "Shop Apotheke". Beide sind auch als Moderatoren bekannt.

Mehr News
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-911-012009
News

Verteidigungsminister Pistorius bei :newstime: "Putin verhöhnt den Westen"

  • 04.09.2025
  • 14:28 Uhr
Eilmeldung
News

Berlin: Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Kinder unter Verletzten

  • 04.09.2025
  • 14:14 Uhr
EHEC-Bakterien
News

EHEC-Bakterium breitet sich aus: So erkennt man eine Infektion

  • 04.09.2025
  • 13:47 Uhr
Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organisation, ist dank des Bitcoingeschäft der Trump Familie nun Milliardär.
News

Milliarden US-Dollar wert: Kryptowährung der Trump-Söhne startet an der Börse

  • 04.09.2025
  • 13:08 Uhr
Ministerpräsident Reiner Haseloff bleibt trotz angekündigtem Rückzug der beliebteste Politiker in Sachsen-Anhalt.
News

AfD in Sachsen-Anhalt deutlich vor CDU - Haseloff beliebtester Politiker

  • 04.09.2025
  • 12:58 Uhr
Busunglück am Bahnhof Victoria in London
News

Unglück in London: Doppeldeckerbus fährt auf Gehsteig - mehrere Verletzte

  • 04.09.2025
  • 12:20 Uhr
Studenten auf dem Campus der Harvard University – die Elite-Uni stand im Zentrum des Rechtsstreits mit der US-Regierung.
News

Gericht stoppt Trumps Harvard-Kürzung: Milliarden-Förderung bleibt bestehen

  • 04.09.2025
  • 12:16 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250731-935-744179
News

Mehr als 75 Prozent: Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

  • 04.09.2025
  • 11:54 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250903-911-021104
News

Innenminister Dobrindt bei :newstime: "Asylsystem muss geschärft werden"

  • 04.09.2025
  • 11:22 Uhr
Trump verlegt Hauptquartier für Weltraum-Verteidigung
News

USA im Umbruch: Wie Trump das Land verändert

  • 04.09.2025
  • 11:17 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 1. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 1. September 2025 | 08:25

  • 05:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 04. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 04. September 2025 | 08:25

  • 05:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 19:55

  • 26:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 18:00

  • 12:37 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 03. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 03. September 2025 | 08:25

  • 05:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 19:55

  • 26:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 18:00

  • 13:48 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 15:45

  • 10:16 Min
  • Ab 12
:newstime vom 02. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 02. September 2025 | 08:25

  • 04:48 Min
  • Ab 12