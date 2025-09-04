Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes: Überraschendes Ehe-Aus nach 14 Jahren

Sie gehörten zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands: Nun geben Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes nach 14 Jahren Ehe überraschend ihre Trennung bekannt.

Die Schauspieler Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes (43) haben sich getrennt. Das gaben die beiden in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Ihre PR-Agentur bestätigte die Trennung auf Anfrage.

In der Mitteilung heißt es: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen."

Ulmen und Fernandes hatten im Jahr 2011 geheiratet und haben eine Tochter zusammen. Vor einiger Zeit waren sie nach Mallorca gezogen. Das Promi-Paar stand in der Vergangenheit öfter gemeinsam vor der Kamera, etwa bei der Impro-Comedy-Serie "Jerks" oder für Werbung der Online-Apotheke "Shop Apotheke". Beide sind auch als Moderatoren bekannt.