Berlin: Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Kinder unter Verletzten

Einem Medienbericht zufolge ist in Berlin ein Auto in eine Menschengruppe gefahren.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf die Polizei berichtete, kam der Wagen im Ortsteil Wedding von der Straße ab und fuhr auf den Gehweg. Dort habe das Auto eine Menschengruppe erfasst.

Laut "Bild" wurden bei dem Unfall mehrere Kinder leicht, eine Betreuerin hingegen schwer verletzt.

Mehr in Kürze.

