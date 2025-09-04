Schreckmoment in der Hauptstadt
Berlin: Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Kinder unter Verletzten
- Veröffentlicht: 04.09.2025
- 14:14 Uhr
- Emre Bölükbasi
Einem Medienbericht zufolge ist in Berlin ein Auto in eine Menschengruppe gefahren.
Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf die Polizei berichtete, kam der Wagen im Ortsteil Wedding von der Straße ab und fuhr auf den Gehweg. Dort habe das Auto eine Menschengruppe erfasst.
Laut "Bild" wurden bei dem Unfall mehrere Kinder leicht, eine Betreuerin hingegen schwer verletzt.
Mehr in Kürze.
Auch in den News:
- "Koalition der Willigen" kommt in Paris zusammen
- Münster: Schrecksekunde für Urlaubsflieger
- Standseilbahn entgleist: 15 Tote in Lissabon
- Streit um Gelder: Harvard siegt gegen Trump
- "Bei zwei Bier": Merz und Bas überwinden Krise
- Verwendete Quellen:
- Nachrichtenagentur dpa