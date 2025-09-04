+++ BREAKING NEWS +++

Berlin: Auto fährt in Menschenmenge - mehrere Kinder unter Verletzten

Milliarden US-Dollar wert: Kryptowährung der Trump-Söhne startet an der Börse

  • Veröffentlicht: 04.09.2025
  • 13:08 Uhr
  • Kira Born
Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organisation, ist dank des Bitcoingeschäft der Trump Familie nun Milliardär.
Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organisation, ist dank des Bitcoingeschäft der Trump Familie nun Milliardär.

Das Krypto-Unternehmen der Söhne von US-Präsident Trump geht mit einem starken Kursauftakt an die Börse. So soll das Vermögen der Trump-Söhne um mehr als eine Milliarde US-Dollar angewachsen sein.

Trump-Spross: Über Nacht mit Krypto zum Milliardär

Trump-Spross: Über Nacht mit Krypto zum Milliardär

Inhalt

  • Eric Trump zufrieden mit Aufschwung von American Bitcoin
  • Kritik an den Kryptowährungen der Trumps

Spektakulärer Börsenstart für die Bitcoin-Firma der beiden Söhne von US-Präsident Donald Trump. Die Aktie von American Bitcoin CorpABTC.O feierte am Mittwoch (3. September) einen fulminanten Start an der US-Technologiebörse Nasdaq.

Die Aktie des Unternehmens, das sich auf das Schürfen von Bitcoin spezialisiert, stiegen an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq auf bis zu 14,52 Dollar. Zum Handelsschluss notierten sie mit einem Plus von 16,5 Prozent bei 8,04 Dollar. Eric und Donald Trump Jr. halten rund 20 Prozent am Unternehmen. Das entspricht einem Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar – auf dem Tageshöchstwert sogar 2,6 Milliarden US-Dollar – wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Eric Trump zufrieden mit Aufschwung von American Bitcoin

Der Kryptobereich ist zu einem wichtigen Teil der Geschäfte der Familie des US-Präsidenten geworden. Die Trump Organization hatte sich bisher auf Immobilien und Golfplätze konzentriert. Doch "Krypto explodiert", wie Eric Trump, Mitgründer und Strategiechef von American Bitcoin, am Mittwoch in einem Interview sagte.

Der Kryptobereich mache derzeit mindestens die Hälfte seiner Tätigkeit aus - und das Trump-Imperium will weiter expandieren: "Wir führen das in ganz Asien, im Nahen Osten und natürlich auch in Amerika ein. [...] Wir definieren neu, was Finanzen weltweit bedeuten", kündigte Eric Trump im Interview mit "Nikkei Asia" an. Mit dem Börsenstart von American Bitcoin zeigt sich der Sohn des US-Präsidenten hochzufrieden auf.

Sein Anteil an dem starken American Bitcoin schätzt das Magazin "Forbes" auf mindestens 590 Millionen US-Dollar. Das ist deutlich mehr als seine Familie in Immobilienwerten besitzt. Ob sich der Aufwärtstrend beim Trump-Krypto-Imperium hält, bleibt jedoch abzuwarten. "Forbes" urteilt, dass die Anleger:innen den Aktienkurs mehr "aufgrund von Erwartungen als aufgrund der Realität in die Höhe zu treiben." Auch ist das für den Trump-Clan lukrative Geschäft mit der Kryptowährung immer wieder in der Kritik.

Kritik an den Kryptowährungen der Trumps

Das Engagement der Trump-Familie im Kryptogeschäft ruft jedoch Kritiker:innen auf den Plan. Abgeordnete der Demokraten und Aufsichtsbehörden für Regierungsethik werfen der Familie einen Interessenkonflikt vor, da der US-Präsident die Regulierung der Branche bewusst lockert.

Der 79-Jährige hatte bereits im Wahlkampf angekündigte, sich für digitale Währungsformen starkzumachen und erhielt beträchtliche Unterstützung aus der Branche, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die nach ihm benannte Kryptowährung "$TRUMP" ließ der Republikaner ebenfalls kurz vor seinem Amtsantritt auflegen.

Eric Trump weist Vorwürfe zu Befangenheit vehement zurück und bezeichnet sie als "wahnsinnig". Er unterstrich, dass es "keinen Interessenkonflikt gibt" und er sein Unternehmen "etisch" führe, wie er "Nikkei" sagte. "Mein Vater hat absolut nichts mit diesem Unternehmen zu tun. […] Er regiert eine Nation. Er ist in keiner Weise in unsere Geschäfte involviert."

News

Demokratie in den USA

USA im Umbruch: Wie Trump das Land verändert

Massenentlassungen, Militär auf den Straßen, Verfahren gegen Gegner: In den USA ist das zum Regierungsalltag geworden. Donald Trump ist erst ein Dreivierteljahr im Amt. Wie weit wird er gehen?

  • 04.09.2025
  • 11:17 Uhr
