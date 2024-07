Cousin von Prinz Philip: Hochadel trauert um Prinz Michael von Griechenland

Die griechische Königsfamilie muss Abschied von Prinz Michael nehmen. Der Cousin von Prinz Philip ist mit 85 Jahren gestorben.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Prinz Michael von Griechenland ist tot.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schloss er am Sonntag (28. Juli) mit 85 Jahren für immer die Augen.

Prinz Michael war ein Cousin von Prinz Philip sowie das einzige Kind von Christoph von Griechenland und Françoise Isabelle Louise Marie von Orléans.

Der europäische Hochadel trauert um Prinz Michael von Griechenland. Der Cousin von Prinz Philip starb nach Angaben der Onlineausgabe der griechischen Zeitung "Kathimerini" am Sonntag (28. Juli) im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus der Hauptstadt Athen.

Adeliger jahrelang als Schriftsteller tätig

Prinz Michael war laut "Spiegel" der letzte lebende Enkel des 1913 ermordeten griechischen Königs Georg I und laut "t-online" das einzige Kind von Christoph von Griechenland und Françoise Isabelle Louise Marie von Orléans.

In Italien geboren und aufgewachsen in Marokko und Spanien, hatte Michael laut "Spiegel" dann in Frankreich studiert und war lange Jahre als Schriftsteller tätig. Biografien von Aristokraten oder Werke über die Geschichte Griechenlands stammen unter anderem aus seiner Feder.

Anzeige

Anzeige

"Fabelhafter Ehemann, Vater und Großvater"

Auch der Journalist Stéphane Bern bestätigte auf Instagram das Ableben des Prinzen: "Die Sonne Griechenlands hat heute ihren Glanz verloren. Der Prinz, Schriftsteller und Historiker, ist heute Morgen in Athen im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen."

Weiter schreibt Bern unter anderem: "Ich kann bezeugen, dass er ein fabelhafter Ehemann, Vater und Großvater war. Ich trauere heute um ein Musterbeispiel eines Gentlemans, wie es nur wenige gibt, ich vermisse schon jetzt seinen Humor und seine Neugier."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dem Trauer-Post beigefügt ist ein schwarz-weiß-Foto von Michael und Gattin Marina. Für sie hatte er "t-online" zufolge einst auf seinen Platz in der griechischen Thronfolge verzichtet. Die Todesursache ist demnach noch nicht bekannt.

Michaels Cousin Prinz Philip war der Prinzgemahl der früheren britischen Königin Elisabeth II. Der Duke of Edinburg, der im April 2021 verstarb, ist der Vater des amtierenden Königs Charles III.