Darts-Showdown zum Ende des Jahres 2022. Die Darts-Fans im Ally Pally in London dürfen spannende Duelle erwarten. Gabriel Clemens kann sich in die Geschichtsbücher eintragen.

Die Darts-Weltmeisterschaft in London biegt auf die Zielgerade ein. Am Freitag (30. Dezember) stehen die letzten Partien des Jahres 2022 an. An Silvester ist Pause und am Neujahrstag geht es weiter mit der Runde der letzten acht.

Auf dem Programm sind die sechs verbleibenden Achtelfinals. Und ein Deutscher kann Geschichte schreiben: Gabriel Clemens kann für einen historischen WM-Moment für Deutschland sorgen. Sollte er gewinnen, steht er im Viertelfinale - das hat noch nie ein Deutscher geschafft.

Duell der Niederländer

Der 39-Jährige aus dem Saarland spielt am Nachmittag (15:00 Uhr MEZ) gegen Schottlands Außenseiter Alan Soutar. "Gaga" Clemens ist leichter Favorit. Er verbuchte bei der diesjährigen Weltmeisterschaft Siege gegen den Iren William O'Connor (3:0) und den Waliser Jim Williams (4:3).

Auch ein emotionales Duell der Niederländer steht an: Michael van Gerwen gegen Dirk van Duijvenbode. Van Duijvenbode, Spitzname "Auberginen-König", gilt auf den großen Bühnen als besonders leidenschaftlich. Nach seinem Triumph über Englands Europameister Ross Smith feierte er mit einer Tanzeinlage. Sportlich ist van Gerwen klarer Favorit.