Die ganze Sportwelt trauert: Die brasilianische Fußball-Legende Pelé ist tot. Am Donnerstagabend, dem 29. Dezember, ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Am Donnerstagabend starb der Brasilianer im Alter von 82 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung.

Zahlreiche Größen aus der Fußballwelt kondolieren dem dreifachen Weltmeister und seiner Familie.

Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé bürgerlich heißt, ist am Donnerstagabend, dem 29. Dezember, verstorben. Das bestätigte das Albert Einstein-Krankenhaus in São Paulo.

Wegen Krebs im Krankenhaus

2021 erhielt der Brasilianer die Diagnose Darmkrebs. Ende November 2022 war Pelé aufgrund einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands in ein Krankenhaus in São Paulo eingeliefert worden.

Am vergangenen Mittwoch wurde jedoch dann wieder von einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes berichtet. Die behandelnden Ärzte sprachen unter anderem von Herzfunktionsstörungen.

An Heiligabend hatte Pelés Tochter Kely Nascimento noch ein emotionales Bild der Beiden aus dem Krankenhaus auf Instagram gepostet. "Wir machen hier weiter, im Kampf und im Glauben. Noch eine Nacht zusammen", hatte sie zu dem Foto geschrieben.

Ganze Fußballwelt trauert

Vor allem in seinem Heimatland kondolierten zahlreiche Stars dem verstorbenen Fußball-Star:

"Heute habe ich meinen Bruder verloren. Als katholischer Christ weiß ich, dass man "durch das Sterben zum ewigen Leben geboren wird"", schrieb Cafu, der 1994 und 2002 mit der Seleção den WM-Titel gewann, beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Bis eines Tages, Pelé", ergänzte er.

Neymar, der in der brasilianischen Nationalelf Pelés frühere Nummer 10 trägt, kondolierte ebenfalls mit schweren Worten:

Ich würde sagen, dass der Fußball vor Pelé nur ein Sport war. Pelé hat alles verändert. Er verwandelte Fußball in Kunst, in Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen und vor allem den anderen eine Stimme. Sie verschaffte Brasilien Sichtbarkeit. Neymar, Instagram

Argentiniens Weltmeister Lionel Messi fasste sich kurz: "Ruhe in Frieden, Pelé." Portugals Cristiano Ronaldo schrieb: "Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Herrn Edson Arantes do Nascimento."

Auch aus Deutschland kamen Trauerbekundungen. "Ich bin mir sicher, dass der "FC Himmel" mit Maradona und Pelé zusammen für immer unbesiegbar sein wird", schrieb unter anderem Mesut Özil, Weltmeister von 2014.

Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann insgesamt dreimal mit Brasilien den WM-Titel (1958, 1962, 1970).