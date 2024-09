Während die Erfolge der AfD zunehmen, rückt die Bundestagswahl im kommenden Herbst immer näher. Angesichts dessen ruft CDU-Mann Wüst zur Einheit der Union auf. Das vereinte Ziel: die Ampel-Regierung ablösen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst (CDU), ruft beim Landesparteitag zur Geschlossenheit seiner Partei auf.

Er stehe voll und ganz hinter CDU-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzenden Friedrich Merz.

Insbesondere aufgrund der AfD-Wahlerfolge im Osten Deutschlands, sowie in der Europawahl wäre es wichtig, als starke Einheit aufzutreten.

Nicht nur vielen Bürger:innen ist die Ampel-Regierung ein Dorn im Auge. Auch der Union missfällt das Handeln oder Nicht-Handeln der Regierung. Insbesondere seit Beginn des Wahlkampfes für die Bundestagswahl im kommenden Jahr, bekräftigen CDU und CSU ein großes gemeinsames Ziel zu haben: Sie wollen die Ampel ablösen.

Im Video: "Aus vollem Herzen" - Friedrich Merz ist offizieller Kanzlerkandidat der Union

Vereintes Ziel: Ablösung der Ampel-Regierung

Aufgrund dessen rief Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Geschlossenheit auf. Beim Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU sagte der Politiker: "Der erste Weg, Deutschland aus der Krise zu bringen, ist die Ablösung dieser Bundesregierung." Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur am Samstag (28. September).

Er fügte hinzu, dass das Vertrauen der Menschen in die Bundesregierung, aber auch in Politiker:innen und Parteien sowie den Staat und die Demokratie erschüttert sei. "Diese Ampel schadet der Demokratie", so NRWs CDU-Vorsitzende Wüst.

Anzeige

Anzeige

Alle stehen hinter Merz

Wichtig sei es jetzt, sich geschlossen zu zeigen. Das sei auch die Lehre aus dem Bundestagswahlkampf 2021, sagte der 49-Jährige. Damals hatte es einen Machtkampf zwischen dem damaligen Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder gegeben. Immer wieder wurde spekuliert, ob das der Grund für den großen Abgang der Wähler:innen gewesen war, denn die Union verlor die Wahl. "Nur einer starken und einigen Union im Bund wird die Ablösung der Ampel-Regierung gelingen", sagte Wüst.

Erst in der vergangenen Woche wurde der Bundesvorstand der Union, Friedrich Merz, zum offiziellen Kanzlerkandidaten erkoren. Auch der CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident Markus Söder stellte sich bereits hinter Merz und sicherte ihm seine Unterstützung zu. So auch Altkanzlerin Angela Merkel. Auf der Feier zu ihrem 70. Geburtstag in der vergangenen Woche, räumte sie nicht nur ein, dass sie politisch oft mit Merz aneinandergeraten war, ihm jetzt jedoch viel Erfolg wünsche.

Im Video: Chaos im Thüringer Landtag - CDU erreicht entscheidenden Teilerfolg gegen AfD

Wüst: Besonderen Dank an Söder

So unterstützt auch Wüst den Parteivorsitzenden: "Lieber Friedrich, gemeinsam werden wir alles dafür tun, damit du der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst", sagte er an den CDU-Bundesvorsitzenden gerichtet.

Einen besonderen Dank richtete Wüst an Söder. Dieser habe bei der Nominierung von Merz einen Beitrag zur Geschlossenheit geleistet. Söder und die CSU hätten Wort gehalten. Das sei der "Anfang des Weges" gewesen, so Wüst.

Insbesondere angesichts der Wahlerfolge der AfD bei den jüngsten Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, sowie bei der Europawahl im vergangenen Mai, rief Wüst die Union dazu auf, sich als "Bollwerk" gegen Extremismus zu positionieren.