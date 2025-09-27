Anzeige
Verletzungen des Luftraums

Drohnen an der Grenze: Selenskyj wirft Ungarn Aufklärungsflüge vor

  • Veröffentlicht: 27.09.2025
  • 07:40 Uhr
  • dpa
In Sachsen-Anhalt werden immer wieder Drohnen auch über militärischen Einrichtungen gesichtet. (Archivbild)
In Sachsen-Anhalt werden immer wieder Drohnen auch über militärischen Einrichtungen gesichtet. (Archivbild)© Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Zuletzt haben mehrere Staaten von Verletzungen ihres Luftraums durch Russland berichtet. Nun richtet die Ukraine einen konkreten Verdacht gegen Ungarn.

Anzeige

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagt Vorfälle mit Drohnen entlang der ukrainisch-ungarischen Grenze. "Die ukrainischen Streitkräfte haben Verletzungen unseres Luftraums durch Aufklärungsdrohnen registriert, die wahrscheinlich aus Ungarn stammen", schrieb Selenskyj nach einem Militär-Briefing auf der Plattform X. Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexij Syrskyj, habe über die jüngsten Drohnenvorfälle berichtet.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Vorläufige Einschätzungen deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um Aufklärungsflüge gehandelt habe, um das industrielle Potenzial der ukrainischen Grenzgebiete zu erforschen, so der Präsident. Er habe angeordnet, dass alle verfügbaren Informationen überprüft würden.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó reagierte spöttisch. Der ukrainische Präsident verliere aufgrund "seiner anti-ungarischen Obsession" zunehmend den Verstand, schrieb Szijjártó ebenfalls auf X. "Er beginnt nun, Dinge zu sehen, die gar nicht existieren."

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha schrieb daraufhin: "Wir beginnen, viele Dinge zu sehen, Peter, darunter die Heuchelei und moralische Verkommenheit Deiner Regierung, ihre offenen und verdeckten Aktivitäten gegen die Ukraine und den Rest Europas, ihre Rolle als Handlanger des Kremls." Keine noch so heftigen Angriffe auf den ukrainischen Präsidenten würden daran etwas ändern.

Anzeige
Anzeige

Kiew wirft Budapest Nähe zu Russland vor

Die Ukraine kritisiert immer wieder Ungarns Nähe zu Russland. Kiew wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Im August hatte die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die nach Ungarn und in die Slowakei führende russische Erdölpipeline "Druschba" (Freundschaft) angegriffen. Ungarns Außenminister Szijjarto warf Kiew "Angriffe auf die Energiesicherheit" seines Landes vor. Sein ukrainischer Kollege Sybiha entgegnete, dass Ungarn trotz Warnungen seine "Abhängigkeit von Russland" beibehalten habe.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 19:45

  • 26:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 18:00

  • 11:53 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 15:45

  • 10:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 08:25

  • 04:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 19:45

  • 26:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 15:45

  • 10:57 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
Mehr News
Friedrich Merz
News

Merz warnt: Wir leben "nicht mehr im Frieden"

  • 27.09.2025
  • 09:13 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-911-010510
News

KI lüftet Geheimnis: 17 Jahre alte Flaschenpost auf Sylt entschlüsselt

  • 27.09.2025
  • 07:13 Uhr
Gerettete Lebensmittel
Artikel

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Müll

  • 27.09.2025
  • 05:11 Uhr
US-Präsident Trump
News

21-Punkte-Plan für den Frieden: Trump will Durchbruch im Gaza-Konflikt

  • 27.09.2025
  • 04:10 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-911-008568
News

Dobrindt: Einigung mit Syrien über Abschiebungen noch 2025

  • 27.09.2025
  • 02:46 Uhr
US-Präsident Donald Trump trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung.
News

Trump wohl offen für ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen

  • 26.09.2025
  • 23:56 Uhr
Hinter dem Riesenrad auf dem Oktoberfest ist eine Leiche entdeckt worden.
News

Nächster Todesfall auf dem Oktoberfest

  • 26.09.2025
  • 20:40 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-911-019156
News

Trotz massiver Kritik: Netanjahu verteidigt Vorgehen in Gaza

  • 26.09.2025
  • 17:36 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-935-850408
News

Atomkraftwerk fast getroffen: Russlands Drohnen-Angriffe gehen weiter

  • 26.09.2025
  • 16:37 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-911-018045
News

Netanjahu bei UN-Generaldebatte: Zahlreiche Diplomaten verlassen aus Protest den Saal

  • 26.09.2025
  • 15:49 Uhr