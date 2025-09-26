Anzeige
Wende im Ukraine-Krieg?

Trump wohl offen für ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 23:56 Uhr
  • Momir Takac
US-Präsident Donald Trump trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung.
US-Präsident Donald Trump trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung.© picture alliance/dpa/AP | Evan Vucci

Der US-Präsident soll sich Selenskyj gegenüber aufgeschlossen gezeigt haben, der Ukraine Angriffe mit US-Langstreckenwaffen auf Russland zu genehmigen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Zuletzt hatte Trump mit einer neuen Linie im Ukraine-Krieg überrascht.

  • Die Kehrtwende scheint sich zu konkretisieren.

  • Der US-Präsident ist offenbar offen dafür, dass die Ukraine US-Langstreckenwaffen gegen Russland einsetzt.

Inhalt

In den vergangenen Wochen hatte sich angedeutet, dass US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin die Geduld verliert. Russland bombardiert im Ukraine-Krieg unentwegt Ziele im Nachbarland. Am Rande der UN-Vollversammlung zeichnete sich eine Kehrtwende in Trumps Ukraine-Politik ab. Ein neuer Medienbericht könnte den neuen Kurs untermauern.

Anzeige
Anzeige

Gibt Trump grünes Licht für den ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen gegen Russland?

Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in New York sprach Trump plötzlich davon, dass die Ukraine mithilfe der EU in der Lage sei, alle an Russland verlorene Territorien zurückzugewinnen. Der US-Präsident sagte auch, dass Russland auf dem Schlachtfeld schwach wie ein "Papiertiger" wirke.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Jetzt soll Trump sich offen dafür gezeigt haben, der Ukraine Angriffe in Russland mit US-Langstreckenwaffen zu erlauben. Das berichtete die Zeitung "The Wall Street Journal" am Freitag (26. September) unter Berufung auf Insider. Allerdings habe Trump Selenskyj bei dem Treffen am Dienstag keine Zusage gegeben, heißt es weiter.

Anzeige
Anzeige

Selenskyj bat Trump offenbar um Tomahawk-Raketen

Laut dem US-Medium Axios soll Selenskyj Trump in dem Gespräch um Tomahawk-Raketen gebeten haben. Mitte Juli noch hatte Trump laut der "Financial Times" die Ukraine indirekt zu Angriffen tief im russischen Hinterland ermutigt. Die Lieferung von US-Langstreckenwaffen an Kiew war damals allerdings kein Thema.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Am Freitag empfing Trump den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan im Weißen Haus. Dabei drängte der Republikaner seinen Amtskollegen, er solle aufhören, "Öl aus Russland zu kaufen, solange Russland diesen Amoklauf fortsetzt". Die Türkei importiert weiter im großen Stil günstige Energie und finanziert so Putins Krieg gegen die Ukraine mit. In seiner umstrittenen Rede vor der UN-Vollversammlung hatte Trump auch die Länder der EU aufgerufen, komplett auf Gas und Öl aus Russland zu verzichten.

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur Reuters
  • Bericht der Zeitung "The Wall Street Journal"
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 19:45

  • 26:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 18:00

  • 11:53 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 15:45

  • 10:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 08:25

  • 04:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 19:45

  • 26:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 15:45

  • 10:57 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
Mehr News
Hinter dem Riesenrad auf dem Oktoberfest ist eine Leiche entdeckt worden.
News

Nächster Todesfall auf dem Oktoberfest

  • 26.09.2025
  • 20:40 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-911-019156
News

Trotz massiver Kritik: Netanjahu verteidigt Vorgehen in Gaza

  • 26.09.2025
  • 17:36 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-935-850408
News

Atomkraftwerk fast getroffen: Russlands Drohnen-Angriffe gehen weiter

  • 26.09.2025
  • 16:37 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-911-018045
News

Netanjahu bei UN-Generaldebatte: Zahlreiche Diplomaten verlassen aus Protest den Saal

  • 26.09.2025
  • 15:49 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-935-855561
News

Trumps Zoll-Pläne alarmieren deutsche Pharma-Branche

  • 26.09.2025
  • 15:12 Uhr
Hamas
News

"Goldener Moment": Hamas-Funktionär verteidigt Angriff vom 7. Oktober

  • 26.09.2025
  • 14:58 Uhr
Generaldebatte der UN-Vollversammlung
News

"Es reicht": Trump lehnt Netanjahus Annexionspläne im Westjordanland ab

  • 26.09.2025
  • 12:54 Uhr
Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico
News

Die Slowakei erkennt nur noch zwei Geschlechter an

  • 26.09.2025
  • 12:41 Uhr
25. August 2025: Eine Tankstelle in Russland, Wladiwostok
News

Kraftstoffknappheit breitet sich aus – Ukraine-Angriffe belasten russische Raffinerien

  • 26.09.2025
  • 12:40 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-911-006633
News

Gericht: AfD muss Geschäftsstelle 2026 verlassen – keine sofortige Räumung

  • 26.09.2025
  • 12:40 Uhr