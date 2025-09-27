Anzeige
Sicherheitslage

Merz warnt: Wir leben "nicht mehr im Frieden"

  • Veröffentlicht: 27.09.2025
  • 09:13 Uhr
  • dpa
Für seinen teilweisen Rüstungsexportstopp für Israel hat Merz auch viel Kritik eingesteckt.
Für seinen teilweisen Rüstungsexportstopp für Israel hat Merz auch viel Kritik eingesteckt.© Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnt vor einer neuen Bedrohungslage durch Cyberangriffe, Sabotage und Spionage. Die Sicherheitsrisiken nehmen spürbar zu, erklärt er.

Anzeige

Angesichts zunehmender Attacken auf Datennetze und Infrastruktur kann man nach Ansicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nicht mehr von Frieden in Deutschland sprechen. "Wir sind nicht im Krieg, aber wir leben auch nicht mehr im Frieden", sagte er beim "Schwarz Ecosystem Summit" in Berlin vor Unternehmern.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die Bedrohung sei real. Der Kanzler nannte die Verursacher zwar nicht beim Namen, zählte aber die ganz Palette feindseliger Aktionen auf, die ihm Sorge bereiten. "Drohnenüberflüge, Ausspionieren, Tiergartenmord, massive Bedrohung einzelner Personen des öffentlichen Lebens, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas. Sabotageakte, täglich. Der Versuch, Datencenter lahmzulegen. Cyberattacken", sagte er. "Ich vermute mal, hier im Saal ist wahrscheinlich jeder zweite mindestens schon einmal davon betroffen gewesen, wie seine Datennetze und Infrastruktur angegriffen wurden."

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Zuletzt hatten Drohnensichtungen an Flughäfen in Dänemark und Norwegen für Aufsehen gesorgt. Ein Zusammenhang mit Provokationen aus Russland wurde von den dänischen Behörden nicht ausgeschlossen.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 26. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 19:45

  • 26:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 18:00

  • 11:53 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 15:45

  • 10:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 08:25

  • 04:45 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 19:45

  • 26:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 18:00

  • 12:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 15:45

  • 10:57 Min
  • Ab 12
:newstime vom 25. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 25. September 2025 | 08:25

  • 04:40 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 19:45

  • 24:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 24. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 24. September 2025 | 18:00

  • 11:32 Min
  • Ab 12
Mehr News
Drohne in der Luft
News

Drohnen an der Grenze: Selenskyj wirft Ungarn Aufklärungsflüge vor

  • 27.09.2025
  • 07:40 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-911-010510
News

KI lüftet Geheimnis: 17 Jahre alte Flaschenpost auf Sylt entschlüsselt

  • 27.09.2025
  • 07:13 Uhr
Gerettete Lebensmittel
Artikel

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen im Müll

  • 27.09.2025
  • 05:11 Uhr
US-Präsident Trump
News

21-Punkte-Plan für den Frieden: Trump will Durchbruch im Gaza-Konflikt

  • 27.09.2025
  • 04:10 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250925-911-008568
News

Dobrindt: Einigung mit Syrien über Abschiebungen noch 2025

  • 27.09.2025
  • 02:46 Uhr
US-Präsident Donald Trump trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung.
News

Trump wohl offen für ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen

  • 26.09.2025
  • 23:56 Uhr
Hinter dem Riesenrad auf dem Oktoberfest ist eine Leiche entdeckt worden.
News

Nächster Todesfall auf dem Oktoberfest

  • 26.09.2025
  • 20:40 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-911-019156
News

Trotz massiver Kritik: Netanjahu verteidigt Vorgehen in Gaza

  • 26.09.2025
  • 17:36 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-935-850408
News

Atomkraftwerk fast getroffen: Russlands Drohnen-Angriffe gehen weiter

  • 26.09.2025
  • 16:37 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250926-911-018045
News

Netanjahu bei UN-Generaldebatte: Zahlreiche Diplomaten verlassen aus Protest den Saal

  • 26.09.2025
  • 15:49 Uhr