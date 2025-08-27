Anzeige
Unwetter-Unglück in Schleswig-Holstein

Tragödie am Behler See – Betreuerin in Zeltlager von Baum erschlagen

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 13:05 Uhr
  • dpa
Nach dem tödlichen Unglück am Behler See ermittelt die Polizei die Ursache.
Nach dem tödlichen Unglück am Behler See ermittelt die Polizei die Ursache.© Julian Stratenschulte/dpa

Ein Zeltlager in Schleswig-Holstein wird von einer Tragödie überschattet: Am Behler See ist eine 25-jährige Betreuerin ums Leben gekommen, als in der Nacht ein Baum auf ihr Zelt stürzte. Ein Gutachter untersucht nun die Ursache des Unglücks.

Eine Frau ist in einem Zeltlager am Behler See bei Plön von einem Baum erschlagen worden. Der Baum war in der Nacht zum Dienstag (26. August) auf ein Zelt gestürzt, in dem mehrere Betreuer:innen sowie die 25-Jährige lagen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau starb noch am Unglücksort.

Den Angaben zufolge arbeitete sie ebenfalls als Betreuerin in dem Lager in Schleswig-Holstein, das Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren beherbergte. Die Polizei nahm nach Angaben des Sprechers die Ermittlungen auf. Ein Gutachter soll zudem klären, warum der Baum umstürzte. Der Experte war bereits am Dienstag vor Ort.

