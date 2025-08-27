Anzeige
Polizei wertet Becher-Proben aus

Nach Nena-Konzert in Altenberg: Besucher:innen mit mysteriösen Symptomen

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 12:59 Uhr
  • dpa
Nenas (Bild) Auftritt in Sachsen wird von ungewöhnlichen Zwischenfällen überschattet.
Nach einem Open-Air-Konzert von Nena in Altenberg klagen mehrere Besucher:innen über Sprachstörungen und Schwindel. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung – Proben aus sichergestellten Bechern werden nun untersucht.

Nach einem Konzert der Sängerin Nena («99 Luftballons») in Altenberg im Erzgebirge hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Mehrere Besucher:innen des Open-Air-Konzerts am vergangenen Freitag (22. August) hatten sich im Nachhinein gemeldet und über Unwohlsein und Ausfallerscheinungen geklagt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien über die Ermittlungen berichtet.

Auch in den News:

Betroffene beschrieben etwa Sprachstörungen und Schwindelgefühle, erklärten aber gleichzeitig, nicht übermäßig Alkohol getrunken zu haben, so ein Polizeisprecher. Bisher seien vier Frauen und zwei Männer mit entsprechenden Beschwerden bekannt. Weitere Betroffene oder Zeugen seien aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Nach dem Konzert seien unter anderem Becher sichergestellt worden, so der Polizeisprecher weiter. Proben daraus würden nun in einem Labor ausgewertet. Die Ermittlungen richten sich bisher gegen unbekannt.

