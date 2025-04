Ein Segen als Belastungstest? Papst mit deutlich reduziertem Osterprogramm

Alle Augen richten sich nach Rom mit der Frage: Wie wird Papst Franziskus nach seinen gesundheitlichen Rückschlägen die Osterfeierlichkeiten meistern?

Vor 20 Jahren wollte der alte Papst, Johannes Paul II., von oben im Apostolischen Palast ans Fenster geschoben wird, um den Ostersegen zusprechen. Es gelingt ihm noch, mit der Hand das Kreuz zu machen, dann jedoch die Stimme versagt. Den Ostersegen Urbi et Orbi (Der Stadt und dem Erdkreis) konnte er an Ostern 2005 nicht mehr sprechen. Ein Stöhnen, eine hilflose Geste, das Gesicht vor Schmerzen verzerrt.

Nun steht Nachnachfolger Franziskus vor einer ähnlichen Herausforderung. Nach einem langen Krankenhausaufenthalt ist der Pontifex immer noch sichtlich angeschlagen. Trotzdem richten sich am Sonntag die Augen der auf ihn, um zu sehen, ob der 88-Jährige für sein Amt als Stellvertreter Christi noch gesund genug ist.

Wie geht es dem Papst wirklcih?

Zum genauen Zustand des Papstes gibt es aktuell sehr unterschiedliche Meinungen. Für die einen grenzt es an ein Wunder, dass sich der Argentinier überhaupt wieder erholt hat. Nach 38 Tagen im Krankenhaus, mit einer schweren Lungenentzündung, einem beginnenden Nierenversagen, zwischen Leben und Tod.

Chefarzt Sergio Alfieri berichtete, man habe Franziskus fast schon aufgegeben. Auch er sprach davon, dass ein "Wunder geschehen" sei. Der Vatikan meldet regelmäßig Fortschritte.

Allerdings zweifeln manche, ob die Angaben über die allmähliche Gesundung des "Heiligen Vaters" den Tatsachen entsprechen. Bei öffentlichen Auftritten, die er inzwischen nur noch im Rollstuhl bewältigt, wird auf jedes Detail geachtet: wie er sitzt, wie er die Hände bewegt, ob er in der Nase die Kanülen trägt, über die er mit Sauerstoff versorgt wird. Und vor allem: wie er spricht. Mehr als drei, vier Sätze mit schwacher Stimme waren bislang nicht mehr von Franziskus zu hören.

Kann Franziskus die katholische Kirche weiter führen?

Im Kern geht es darum, ob ein so alter, so kranker Mann überhaupt noch in der Lage ist, eine Weltkirche mit mehr als 1,4 Milliarden Gläubigen zu führen. Seit der Entlassung aus der Gemelli-Klinik lebt Franziskus wieder im Vatikan-Gästehaus Santa Marta, wo seine Wohnung pflegegerecht umgebaut wurde.

Der Zugang wird streng kontrolliert, sodass man über seinen Alltag so gut wie nichts weiß. Auch wichtige Kardinäle kommen nicht durch. Das eine Mal, als er sich in ziviler Kleidung – im Unterhemd und mit einer Art Poncho bedeckt – in den Petersdom rollen ließ, wirkte er noch schwächer als in Soutane.

Umso mehr wird nun darauf geachtet, wie Franziskus Ostern übersteht – das wichtigste Fest der Christenheit, mit dem an Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi erinnert wird. Das dieses Mal noch mehr Bedeutung hat, weil die katholische Kirche 2025 zum "Heiligen Jahr" erklärte. Eigentlich wäre der Papst in diesen Tagen im strapaziösen Dauereinsatz: Fußwaschung im Gefängnis, Kreuzweg, mehrere große Messen und dann der Segen.

Franziskus bei traditionellem Gefängnisbesuch zu Gründonnerstag

Den Besuch im Gefängnis, wie jedes Jahr am Gründonnerstag, ließ er sich nicht nehmen. In Roms größter Haftanstalt Regina Coeli wurde er von etwa 70 ausgewählten Insassen mit Applaus begrüßt. Die Demutsgeste, ihnen nach Christi Vorbild auch die Füße zu waschen, musste er jedoch ausfallen lassen. "Dieses Jahr kann ich das nicht", entschuldigte er sich. "Aber ich kann und will Euch nahe sein. Ich bete für Euch und Eure Familien."

Die Kreuzweg-Andacht im Kolosseum und die Messen mit Tausenden Gläubigen im Petersdom übernehmen verschiedene Kardinäle. Die wichtigste Messe in der Osternacht zelebriert der Italiener Giovanni Battista Re, der Dekan des Kardinalskollegiums, der noch älter ist: 91. Die Messe am Ostersonntag hält Kardinal Angelo Comastri (81).

Aber dann, so die allgemeine Erwartung, soll Franziskus selbst den Segen Urbi et Orbi sprechen. Darauf warten vermutlich Zehntausende auf dem Petersplatz und Kameras aus aller Welt. Dem Vatikan zufolge hängt sein Erscheinen auch vom Wetter ab. Die Vorhersage zum jetigen Stand: bis zu 22 Grad und bedeckt.

Kann Papst wichtigen Besuch in den USA bestreiten?

Und schließlich steht noch wichtiger Besuch auf dem Programm: US-Vizepräsident J.D. Vance verbringt Ostern mit seiner Familie in Rom. Der 40-Jährige, der erst als Erwachsener zum katholischen Glauben übertrat, will die Ostermesse im Petersdom besuchen.

Zudem wird er Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sehen. Spekuliert wird nun, dass Franziskus kurz dazukommen könnte. Bislang hat er seit seiner Entlassung an ausländischen Gästen nur das britische Königspaar Charles III. und Camilla empfangen.

Wird Franziskus wie Johannes Paul II. oder wie Benedikt XVI. abtreten?

Im Grunde geht es nun stets darum, wie Franziskus sich den Rest seines Lebens vorstellt: so wie Johannes Paul II., der die Welt an seinem Leiden teilhaben ließ und bis zum Tod - sechs Tage nur nach seinem letzten Auftritt - im Amt blieb, oder so wie Benedikt XVI., der den Rücktritt einreichte, als er den Eindruck hatte, dem Amt nicht mehr gewachsen sein zu können.

Bislang deutet das Meiste darauf hin, dass es Franziskus wie der Pole halten will und abtritt, wenn sein zustand die Ausübung des Papstamtes nicht mehr zulässt.