Verletzte und Verschüttete

Ein Toter bei Erdbeben in der Westtürkei

  • Aktualisiert: 10.08.2025
  • 20:19 Uhr
  • dpa
In der Türkei hat ein Erdbeben der Stärke 6 das Land erschüttert.
In der Türkei hat ein Erdbeben der Stärke 6 das Land erschüttert.© Rolf Vennenbernd/dpa

Nach einem Erdbeben im Westen der Türkei ist ein Mensch ums Leben gekommen, mindestens drei Personen wurden verletzt. Laut offiziellen Angaben sind noch weitere Menschen verschüttet.

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Westtürkei erschüttert. Bei dem Erdbeben ist ein Mensch ums Leben gekommen. Insgesamt wurden vier Menschen aus den Trümmern eines Hauses geborgen, wie Innenminister Ali Yerlikaya sagte. Drei werden demnach im Krankenhaus behandelt, ein Mann erlag seinen Verletzungen.

Das Epizentrum habe im Bezirk Sindirgi der Provinz Balikesir gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Das Beben, das sich demnach in elf Kilometer Tiefe ereignete, war auch in den mehr als 200 Kilometer entfernten Millionenmetropolen Istanbul und Izmir zu spüren.

Innenminister Ali Yerlikaya sagte dem Sender CNN Türk, mindestens drei Menschen seien verletzt worden. Man versuche zudem, den Kontakt zu zwei Verschütteten herzustellen. Fernsehbilder zeigten mehrere eingestürzte Gebäude. Retter zogen einen Mann aus den Trümmern. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde gab es innerhalb einer Stunde sechs Nachbeben.

In der Türkei befinden sich zahlreiche Verwerfungen. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet. Erst im April hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 Istanbul erschüttert.

Am 6. Februar 2023 hatten sich in der südosttürkischen Provinz Hatay verheerende Beben der Stärke 7,7 und 7,6 ereignet. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Auch im Nachbarland Syrien gab es Tausende Tote.

