+++ BREAKING NEWS +++

Trump will Nationalgarde in Washington einsetzen - wegen angeblich "außer Kontrolle" geratener Kriminalität

Anzeige
Vor Trump-Putin-Gipfel

Merz will mit Trump, Selenskyj und europäischen Regierungschefs beraten - schon am Mittwoch

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 16:07 Uhr
  • dpa
Friedrich Merz (Zweiter von links) will sich mit Selenskyj (rechts) und anderen Regierungschefs zur Ukraine abstimmen.
Friedrich Merz (Zweiter von links) will sich mit Selenskyj (rechts) und anderen Regierungschefs zur Ukraine abstimmen.© IMAGO/Avalon.red

Am Freitag will Trump mit Putin über die Ukraine sprechen. Nun reagiert der Kanzler - und lädt bereits am Mittwoch zu einem virtuellen Austausch. Neben dem US-Präsidenten sollen auch Selenskyj und andere Regierungschefs Europas dabei sein.

Anzeige

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will nach deutschen Regierungsangaben am Mittwoch (13. August) mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Regierungschefs zum Ukraine-Krieg beraten. Geplant sei eine Videokonferenz, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Trump will dann am Freitag (15. August) in Alaska mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über ein Ende des Kriegs in der Ukraine verhandeln.

Vor den digitalen Beratungen mit Trump sowie US-Vizepräsident JD Vance ist ein virtuelles Meeting von Merz mit den Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland geplant, an dem auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie Selenskyj teilnehmen sollen.

Experte zum Treffen der Präsidenten: Trickst Putin Trump aus?

Experte: Trickst Putin Trump aus? - Jetzt auf Joyn ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Dabei soll es unter anderem um weitere Handlungsoptionen gehen, um Druck auf Russland zu erzeugen, hieß es in einer Mitteilung von Regierungssprecher Stefan Kornelius. "Darüber hinaus soll über die Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen und damit verbundene Fragen zu Territorialansprüchen und Sicherheiten gesprochen werden."

Anzeige
Anzeige

Ukraine an Friedenslösung beteiligen

Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen strikt ab. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen erbitterten Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Bundesregierung betonte die Bedeutung einer Beteiligung der Ukraine an jeder Friedenslösung. Zugleich könne dies "ein sehr, sehr wichtiger Moment sein für den weiteren Verlauf dieses schrecklichen Krieges", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin.

Donald Trump, Wladimir Putin, Olaf Scholz

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Er verwies auf Aussagen von Kanzler Merz, der in der ARD erklärt habe, setze darauf, dass die Ukrainer eingebunden würden. Der Sprecher sagte: "Denn wenn das Ziel ist, wirklich einen nachhaltigen und auch gerechten Frieden zu erreichen, dann ist das ja nur vorstellbar mit der Ukraine. Es ist ja völlig ausgeschlossen, dieses Ziel zu erreichen über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg."

Auch Polen hatte vor dem geplanten Treffen von Trump und Kremlchef Putin die Beteiligung der benachbarten Ukraine an jeder Friedenslösung angemahnt.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. August 2025 | 16:45
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 16:45

  • 11:11 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. August 2025 | 08:25

  • 05:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 18:00

  • 14:55 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 17:45

  • 14:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. August 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 10. August 2025 | 16:00

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 19:55

  • 13:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 18:10

  • 11:12 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. August 2025 | 16:30
Episode

:newstime vom 9. August 2025 | 16:30

  • 11:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 19:45

  • 25:31 Min
  • Ab 12
:newstime vom 8. August 2025 | 18:30
Episode

:newstime vom 8. August 2025 | 18:30

  • 12:23 Min
  • Ab 12
Mehr News
imago images 0830082768
News

Aktuelle Studie: Wie entwickelt sich der Bitcoin-Wert bis 2050?

  • 11.08.2025
  • 17:39 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-99-709005
News

Trump will Nationalgarde in Washington einsetzen - wegen angeblich "außer Kontrolle" geratener Kriminalität

  • 11.08.2025
  • 17:06 Uhr
Rauchen im Auto
News

Bis zu 18.000 Euro Strafe: Italien geht gegen illegale Müllentsorgung vor, auch Urlauber betroffen

  • 11.08.2025
  • 16:52 Uhr
Rathaus Dortmund
News

AfD gegen Stadt: Wahlkampfplakate in Dortmund sorgen für Streit

  • 11.08.2025
  • 16:45 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250811-935-762679
News

Vorsicht vor "Quishing": So schützen Sie sich vor dem QR-Code-Betrug

  • 11.08.2025
  • 15:47 Uhr
Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, sorgt oftmals für diplomatisches Kopfschütteln - seinen Chef stört das aber nicht.
News

Trumps Sondergesandter patzt regelmäßig: Warum das seinem Chef egal ist

  • 11.08.2025
  • 15:10 Uhr
imago images 0806100903
News

Strack-Zimmermann über Trump-Putin-Treffen: US-Präsident "weiß nicht, was er will"

  • 11.08.2025
  • 14:31 Uhr
Rettungsring
News

Nach tagelanger Suche an der Donau: Vermisster 18-Jähriger tot aufgefunden

  • 11.08.2025
  • 13:59 Uhr
Polizeifahrzeug - Symbolbild
News

37-Jähriger in Waldachtal tötet Frau und rast anschließend mit Kindern in Gegenverkehr

  • 11.08.2025
  • 13:16 Uhr
Der Gipfel von US-Präsident Trump und Kreml-Machthaber Putin im US-Bundesstaat Alaska ist für Russland historisch und gepolitisch brisant.
News

Putin-Trump-Gipfel in Alaska: Warum der Ort für Russland brisant ist

  • 11.08.2025
  • 13:06 Uhr