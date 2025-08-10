Anzeige
Ein Todesopfer

Erdbeben in der West-Türkei - 237 Nachbeben registriert

  • Aktualisiert: 11.08.2025
  • 09:16 Uhr
  • dpa
In der Westtürkei gab es zahlreiche Erdbeben.
In der Westtürkei gab es zahlreiche Erdbeben.© REUTERS

Nach einem Erdbeben im Westen der Türkei ist ein Mensch ums Leben gekommen, 29 weitere wurden verletzt. Nun wird die Region von Nachbeben erschüttert.

Nach einem Erdbeben der Stärke 6,1 in der westtürkischen Provinz Balikesir haben zahlreiche Nachbeben die Region erschüttert. Die Katastrophenschutzbehörde Afad teilte mit, sie habe 237 Nachbeben registriert, bei zehn davon sei mindestens eine Stärke von 4,0 gemessen worden. Die Epizentren lagen demnach im Bezirk Sindirgi. Menschen übernachteten aus Angst im Freien oder im Auto, wie Medien berichteten.

Schweres Erdbeben in der West-Türkei

Das Hauptbeben am Sonntagabend (10. August) war bis in die mehr als 200 Kilometer entfernten Metropolen Istanbul und Izmir zu spüren. Ein Mensch wurde nach offiziellen Angaben getötet, 29 weitere verletzt. Vier werden noch im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben von Innenminister Ali Yerlikaya stürzten bei dem Beben insgesamt 16 Häuser ein. Die Bergungsarbeiten sind demnach abgeschlossen.

In der Türkei befinden sich zahlreiche Verwerfungen. Vor allem die Millionenmetropole Istanbul ist stark erdbebengefährdet. Erst im April hatte ein Erdbeben der Stärke 6,2 Istanbul erschüttert.

Auch in den News:

Am 6. Februar 2023 hatten sich in der südosttürkischen Provinz Hatay verheerende Beben der Stärke 7,7 und 7,6 ereignet. Allein in der Türkei kamen nach Regierungsangaben mehr als 53.000 Menschen ums Leben. Auch im Nachbarland Syrien gab es Tausende Tote.

:newstime

