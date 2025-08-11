Anzeige
Drei Szenarien

Aktuelle Studie: Wie entwickelt sich der Bitcoin-Wert bis 2050?

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 17:39 Uhr
  • Christopher Schmitt
Wie stabil ist die Kryptowährung Bitcoin in fünf Jahren - und in 25?
Wie stabil ist die Kryptowährung Bitcoin in fünf Jahren - und in 25?

Die Kryptowährung Bitcoin befindet sich aktuell im Höhenflug - doch bleibt das auch auf lange Sicht so? Eine aktuelle Studie liefert Ergebnisse zu drei Szenarien. Jetzt im kostenlosen Joyn-Clip ansehen.

Eine aktuelle Studie des Vermögensverwalters Wisdomtree beschäftigt sich mit der Entwicklung des Bitcoin-Kurses - und wirft einen Blick in die Jahre 2030 und 2050. Je nach wirtschaftlicher Entwicklung werden drei Prognosen abgegeben. Mögliche Szenarien sind hierbei eine Deflation, eine moderate Inflation sowie eine fortgesetzte wirtschaftliche Entwicklung mit hoher Inflation.

Wie die Prognosen aussehen, und wie sie von Expert:innen eingeordnet werden, erfahren Sie HIER im kostenlosen Joyn-Clip.

Bitcoin in 20 Jahren: Studie mit überraschendem Ergebnis

