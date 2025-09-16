Anzeige
Haushalt 2025

Elefantenrunde live: Merz muss in Generaldebatte liefern

  • Veröffentlicht: 16.09.2025
  • 17:43 Uhr
  • Christopher Schmitt
Wo sparen lautet die Frage: Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, links) und Kanzler Friedrich Merz (CDU).
Wo sparen lautet die Frage: Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, links) und Kanzler Friedrich Merz (CDU).© Kay Nietfeld/dpa

In der Generaldebatte zum Haushalt 2025 braucht der Kanzler ein dickes Fell. Die Spitzen aller Fraktionen ergreifen das Wort. Wie Merz seine Politik verteidigt, können Sie im kommentierten Joyn-Livestream verfolgen.

Anzeige

Die Ampel-Regierung ist über den Haushalt gestolpert, auch für Schwarz-Rot ist die Frage nach dem Geld ein Zankapfel. Diese Woche stimmt der Bundestag endgültig über das Budget der Ministerien für das laufende Jahr ab - am Mittwoch (17. September) startet um zirka 8:45 Uhr die große Generaldebatte mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) und den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen.

Nach dem schwarz-roten Streitsommer soll der "Herbst der Reformen" kommen - grundsätzlich wird der Kanzler versuchen, seine bisherige Bilanz gut zu verkaufen. Deutliche Kritik ist von den Oppositionsbänken zu erwarten. Fraktionschefin Alice Weidel wird zunächst für die AfD reden. Danach hält Friedrich Merz seine 30-minütige Rede. Es wird erwartet, dass er sich sowohl zu den anstehenden Reformen als auch zur Außenpolitik äußern wird.

Anschließend ergreifen unter anderem Außenminister Johann Wadephul (laut Plan 12:30 Uhr), Verteidigungsminister Boris Pistorius (13:55 Uhr) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (18:10 Uhr) das Wort.

Für :newstime ordnet Redakteur Emre Bölükbasi die Reden der Spitzenpolitiker:innen ein: Sehen Sie den kommentierten Livestream aus dem Bundestag am Mittwoch ab 8:45 Uhr HIER kostenlos auf Joyn.

Generaldebatte

Die Debatte im Bundestag: Hier im Livestream ansehen.

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

  • Verwendete Quellen
  • Bundestag: Generaldebatte zum Etat des Kanzleramtes
  • Nachrichtenagentur dpa
Mehr News
Fa Seife
News

Kult-Marke verschwindet: Produktion der Fa-Seife eingestellt

  • 16.09.2025
  • 18:54 Uhr
Polizei - Symbolbild
News

Bombendrohung in Goslar – Schulzentrum evakuiert

  • 16.09.2025
  • 17:10 Uhr
Anopheles-gambiae-Mücke
News

Chikungunyafieber-Ausbruch in Italien: Auswärtiges Amt warnt

  • 16.09.2025
  • 17:07 Uhr
Demonstration gegen Trump
News

Fünf heikle Themen, die Trump mit nach London nimmt

  • 16.09.2025
  • 16:57 Uhr
ESC 2026 in Wien
News

Israel und der ESC: Wichtiges Geldgeber-Land droht nun auch, abzuspringen

  • 16.09.2025
  • 16:42 Uhr
Christina Block (Mitte) mit ihren Anwälten und Lebensgefährte Gerhard Delling im Hamburger Prozess – nun belasten neue Ermittlungen den Fall zusätzlich.
News

Razzien in Deutschland und der Schweiz: Neue Ermittlungen im Fall Block-Kinder

  • 16.09.2025
  • 16:01 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Rachel Salamander vom Verein Synagoge Reichenbachstraße e. V. bei der feierlichen Wiedereröffnung in München.
News

Wiedereröffnung einer Synagoge in München - Bundeskanzler Merz kämpft mit den Tränen

  • 16.09.2025
  • 15:59 Uhr
Robert Redford
News

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

  • 16.09.2025
  • 15:40 Uhr
Der Maddie-Verdächtige Christian B. (l) hat konkrete Pläne nach seiner Freilassung.
News

Maddie-Verdächtiger Christian B.: Das will er nach seiner Freilassung machen

  • 16.09.2025
  • 13:45 Uhr
Euro-Scheine
News

Deutschland geht aufs Ganze – Brüssel erlaubt Milliarden-Schulden

  • 16.09.2025
  • 13:25 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 18:00

  • 12:00 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 17:45

  • 13:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 16:00

  • 10:44 Min
  • Ab 12