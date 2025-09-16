In der Generaldebatte zum Haushalt 2025 braucht der Kanzler ein dickes Fell. Die Spitzen aller Fraktionen ergreifen das Wort. Wie Merz seine Politik verteidigt, können Sie im kommentierten Joyn-Livestream verfolgen.

Die Ampel-Regierung ist über den Haushalt gestolpert, auch für Schwarz-Rot ist die Frage nach dem Geld ein Zankapfel. Diese Woche stimmt der Bundestag endgültig über das Budget der Ministerien für das laufende Jahr ab - am Mittwoch (17. September) startet um zirka 8:45 Uhr die große Generaldebatte mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) und den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen.

Nach dem schwarz-roten Streitsommer soll der "Herbst der Reformen" kommen - grundsätzlich wird der Kanzler versuchen, seine bisherige Bilanz gut zu verkaufen. Deutliche Kritik ist von den Oppositionsbänken zu erwarten. Fraktionschefin Alice Weidel wird zunächst für die AfD reden. Danach hält Friedrich Merz seine 30-minütige Rede. Es wird erwartet, dass er sich sowohl zu den anstehenden Reformen als auch zur Außenpolitik äußern wird.

Anschließend ergreifen unter anderem Außenminister Johann Wadephul (laut Plan 12:30 Uhr), Verteidigungsminister Boris Pistorius (13:55 Uhr) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (18:10 Uhr) das Wort.

Für :newstime ordnet Redakteur Emre Bölükbasi die Reden der Spitzenpolitiker:innen ein: Sehen Sie den kommentierten Livestream aus dem Bundestag am Mittwoch ab 8:45 Uhr HIER kostenlos auf Joyn.

