Großeinsatz in Niedersachsen

Bombendrohung in Goslar – Schulzentrum evakuiert

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 17:10 Uhr
  • dpa
Blaulicht-Einsatz in Goslar nach einer Bombendrohung am Schulzentrum.
Blaulicht-Einsatz in Goslar nach einer Bombendrohung am Schulzentrum.© Daniel Karmann/dpa

In Goslar sorgt eine Bombendrohung für Aufregung: Polizei und Rettungskräfte räumen ein Schulzentrum, Hunderte Schüler stehen unter Schock. Erste Hinweise deuten auf einen Fehlalarm hin.

Nach einer Bombendrohung ist das Schulzentrum Goldene Aue in Goslar evakuiert worden. Alle Schüler:innen sowie die Lehrkräfte hätten am Dienstagmittag (16. September) das Gebäude verlassen, verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchen derzeit das Gebäude. Aktuell geht die Polizei von einem Fehlalarm aus, wie der Sprecher mitteilte.

Die Schulleitung hatte die Polizei darüber informiert, dass eine Bombenexplosion für die Mittagszeit angekündigt worden war. Die Einsatzkräfte sperrten daraufhin das Gelände weiträumig ab und evakuierten die Realschule und das Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler könnten an einem Sammelpunkt von ihren Eltern abgeholt werden, sagte der Sprecher. Der Einsatz dauert an, die Polizei ermittelt.

