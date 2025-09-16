Anzeige
Gaza-Krieg

Israel und der ESC: Wichtiges Geldgeber-Land droht nun auch, abzuspringen

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 17:07 Uhr
  • dpa
In Wien findet der ESC 2026 statt.
In Wien findet der ESC 2026 statt.© Hans Klaus Techt/APA/dpa

Israels ESC-Teilnahme wird für die Veranstalter zum Politikum. Aufgrund des Gaza-Kriegs drohen mehrere Länder mit Boykott - jetzt erstmals auch einer der fünf wichtigsten Geldgeber.

Anzeige

Inhalt

Im Streit um die Teilnahme Israels steht der Eurovision Song Contest (ESC) vor der wohl größten Zerreißprobe seiner bald 70-jährigen Geschichte. Seit Monaten brodelt es unter den Teilnehmern des Wettbewerbs. Nun hat Spaniens Sender als einer der fünf wichtigsten Geldgeber mit Absage gedroht, sollte Israel einen Beitrag zum ESC 2026 entsenden. Zuvor hatte es Boykott-Ankündigungen aus Irland, den Niederlanden und Slowenien gegeben.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Worum geht es?

Seit längerem kursieren in mehreren Teilnehmerländern Forderungen nach einem Ausschluss Israels. Hintergrund ist der Krieg im Gazastreifen. Auslöser des Krieges war der Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren, darunter auch Kinder.

Seither sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums mindestens 64.900 Palästinenser:innen im Küstengebiet getötet worden, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Deswegen gab es bei den ESC-Wettbewerben in Malmö 2024 und Basel 2025 Demonstrationen. Das Gesundheitsministerium differenziert nicht zwischen Bewaffneten und Zivilist:innen. Die UN haben diese Angaben als glaubhaft eingestuft.

Anzeige
Anzeige

Wie argumentieren die Kritiker Israels?

Ein immer wieder vorgebrachtes Argument ist der Vergleich zu Russland. Nach dem Einmarsch in die Ukraine ist das Land vom Eurovision Song Contest in Turin 2022 ausgeschlossen und seither nicht mehr zurück in den Kreis der Teilnehmerländer aufgenommen worden. "Wir dürfen keine doppelten Standards in der Kultur zulassen", sagte zum Beispiel Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez mit Blick auf Israel und Russland.

Warum wollen die Veranstalter Israel nicht ausschließen?

Die Veranstalter, die Europäische Rundfunk-Union (EBU) in Genf, betrachten den ESC als unpolitisches künstlerisches Ereignis. Entscheidender noch ist aber nach Erläuterung von EBU-Generaldirektor Noel Curran, dass der ESC "kein Wettbewerb zwischen Regierungen" sei. Die EBU beurteilt also nicht die politischen Handlungen der Teilnehmerländer, sondern die Unabhängigkeit ihrer Rundfunkanstalten, die dann die Künstler:innen entsenden. Der israelische Kan-Sender werde diesen Anforderungen gerecht. Das russische Fernsehen hingegen stehe dem kriegführenden russischen Staat zu nahe.

Anzeige
Anzeige
:newstime bei WhatsApp

:newstime bei WhatsApp

Breaking News, Umfragen und Hintergründe direkt aufs Smartphone: Jetzt :newstime-Channel abonnieren und immer up to date bleiben!

Warum wiegt Spaniens Absage so schwer?

Die Zahl der Teilnehmerländer variiert beim ESC jedes Jahr. Die EBU könnte also theoretisch gelassen reagieren, solange es bei einzelnen Absagen bleibt. Allerdings tobt die Debatte in mehreren Ländern. Zudem hat sich der Eurovision Song Contest seit den Anfängen 1956 zu einem der kostspieligsten Live-Events Europas entwickelt. Neben den Ausrichtern vor Ort übernehmen die ESC-Nationen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien einen Löwenanteil der Kosten. Sie bilden die "Big Five", deren Sänger:innen seit vielen Jahren jedes Mal automatisch für das Finale gesetzt sind.

Anzeige

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Wie der Konflikt beizulegen ist, zeichnet sich bisher nicht ab. Immer wieder ist von den Verhandlungen die Rede, die die EBU noch bis Dezember mit Israel-kritischen Teilnehmerländern führen will, zu denen etwa auch Island und Belgien gehören. Anfang dieser Woche ließ ein Bericht des israelischen Portals "ynet" die ESC-Gemeinde aufhorchen.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Angeblich habe man inoffiziell den Israelis zwei Szenarien vorgeschlagen: Ein Jahr aussetzen, in der Hoffnung, dass der Krieg 2027 vorbei ist. Oder ein Auftritt in Wien mit einer neutralen Flagge. Es folgte ein scharfes Dementi aus Genf: "Die EBU hat (dem israelischen Sender) Kan keinerlei Vorschläge mit Blick auf ihre Teilnahme beim nächsten ESC gemacht. Die Beratungen im großen Kreis unserer Mitglieder laufen weiterhin. Bevor dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, wird keine Entscheidung fallen", so die EBU.

Wo steht Deutschland?

Für die ARD übernimmt der Südwestrundfunk (SWR) die Federführung. Der SWR betont auf Anfrage die Werte Vielfalt, Respekt und Offenheit, unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung. "Es handelt sich um einen Wettbewerb, der von EBU-Sendern, nicht von Regierungen organisiert wird." Man unterstütze aber den Konsultationsprozess. "Ziel ist es, eine fundierte, nachhaltige Einigung zu finden, die mit den Werten der EBU im Einklang steht."

Mehr News
Polizei - Symbolbild
News

Bombendrohung in Goslar – Schulzentrum evakuiert

  • 16.09.2025
  • 17:10 Uhr
Anopheles-gambiae-Mücke
News

Chikungunyafieber-Ausbruch in Italien: Auswärtiges Amt warnt

  • 16.09.2025
  • 17:07 Uhr
Demonstration gegen Trump
News

Fünf heikle Themen, die Trump mit nach London nimmt

  • 16.09.2025
  • 16:57 Uhr
Christina Block (Mitte) mit ihren Anwälten und Lebensgefährte Gerhard Delling im Hamburger Prozess – nun belasten neue Ermittlungen den Fall zusätzlich.
News

Razzien in Deutschland und der Schweiz: Neue Ermittlungen im Fall Block-Kinder

  • 16.09.2025
  • 16:01 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit Rachel Salamander vom Verein Synagoge Reichenbachstraße e. V. bei der feierlichen Wiedereröffnung in München.
News

Wiedereröffnung einer Synagoge in München - Bundeskanzler Merz kämpft mit den Tränen

  • 16.09.2025
  • 15:59 Uhr
Robert Redford
News

Hollywood-Legende Robert Redford ist tot

  • 16.09.2025
  • 15:40 Uhr
Der Maddie-Verdächtige Christian B. (l) hat konkrete Pläne nach seiner Freilassung.
News

Maddie-Verdächtiger Christian B.: Das will er nach seiner Freilassung machen

  • 16.09.2025
  • 13:45 Uhr
Euro-Scheine
News

Deutschland geht aufs Ganze – Brüssel erlaubt Milliarden-Schulden

  • 16.09.2025
  • 13:25 Uhr
Gasempfangsstation am Standort Lubmin
News

Italien darf mutmaßlichen Nord-Stream-Attentäter nach Deutschland ausliefern

  • 16.09.2025
  • 13:14 Uhr
Die Regierung von Us-Präsident Trump und seinem Vize Vance droht nach der Ermordung des rechten Aktivisten Kirk der politischen Gegenseite mit massivem Vorgehen.
News

Tödlicher Schuss auf Kirk: Trump-Regierung will gegen Linke vorgehen

  • 16.09.2025
  • 13:10 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 16. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 16. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 16. September 2025 | 08:25

  • 04:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 19:45

  • 25:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 18:00

  • 11:23 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 15. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 15. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 19:55

  • 13:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 17:45

  • 13:09 Min
  • Ab 12
:newstime vom 14. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 14. September 2025 | 16:00

  • 10:44 Min
  • Ab 12
:newstime vom 13. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 13. September 2025 | 19:55

  • 13:29 Min
  • Ab 12