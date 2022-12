Elon Musks Twitter-Plan: Wer ein iPhone hat, zahlt mehr

Nun soll er wirklich kommen: der kostenpflichtige blaue Haken bei Twitter. Doch wie das Unternehmen mitteilte, müssen iPhone-User tiefer in die Tasche greifen als andere. Warum, das ist bisher nicht bekannt.

Das Wichtigste in Kürze Elon Musk kaufte im Oktober Twitter und entschied, dass der blaue Haken zukünftig Geld kosten soll.

Nun soll das neue Abo-Modell verfügbar sein, allerdings sollen Apple-User mehr zahlen als andere.

Musk hatte sich zuvor mehrfach über Apple beschwert, die Unstimmigkeiten waren aber bereinigt worden.

Mit der Übernahme durch Elon Musk sollte sich bei Twitter einiges ändern - darunter auch die Bedingungen für das blaue Häkchen, welches ein Konto als verifiziert und damit echt kennzeichnet. Wer den Haken für seinen Account beanspruchen möchte, soll zukünftig dafür zahlen - so der Plan.

Allerdings musste Twitter dieses neue gebührenpflichtige Premium-Konto mehrfach zurückziehen. Bereits Anfang November sollte dieser eingeführt werden, wurde dann aber aufgrund der Zunahme von gefälschten Konten gestoppt. Ein Relaunch am 29. November wurde ebenfalls aufgeschoben.

Ein Haken, zwei Preise

Nun soll es endlich soweit sein: Ab Montag (12. Dezember) will Twitter die überarbeitete Version herausbringen. Das schrieb das Unternehmen am Samstag (10. November) in einem Tweet. Allerdings kommt der blaue Haken mit einem Haken - zumindest für alle Nutzer:innen eines iPhones.

Die neue Version, mit der man sein Konto offiziell verifizieren kann, kostet Abonnet:innen grundsätzlich acht US-Dollar, iOS-User zahlen dagegen elf US-Dollar, so die Mitteilung. "Wir relaunchen TwitterBlue am Montag - abonnieren Sie es im Web für $8/Monat oder auf iOS für $11/Monat, um Zugang zu Funktionen zu erhalten, die nur Abonnenten zur Verfügung stehen, darunter das blaue Häkchen", so die Mitteilung.

Warum bei verschiedenen Endnutzer:innen ein preislicher Unterschied gemacht wird, dazu machte Twitter keine Angabe. Es wird allerdings vermutet, dass man versuche, im App-Store von Apple entstehende Gebühren an die Nutzer:innen abzuwälzen.

Doch noch Zoff mit Apple?

Im vergangenen Monat hatte sich Twitter-CEO Elon Musk in mehreren Tweets über Apple beschwert. Er regte sich unter anderem über eine Gebühr, die Apple von Software-Entwicklern für In-App-Käufe verlangt, auf. Auch dass Apple Twitter angeblich angedroht hätte, den Dienst nicht mehr über seinen App-Store anzubieten und keine Werbung mehr auf Twitter schalte, erzürnte den 51-Jährigen. Kurz darauf verkündete Musk dann allerdings, dass nach einem Treffen mit Apple-Chef Tim Cook die Unstimmigkeiten beigelegt seien.

Weder Apple noch Twitter reagierten bisher auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, zu dem Thema Stellung zu beziehen.

