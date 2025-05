"Er ist absolut verrückt geworden": Trump rechnet mit Putin ab

Nach erneut heftigen Luftangriffen auf die Ukraine am Wochenende hat US-Präsident Donald Trump seinem Ärger freien Lauf gelassen. Auf seiner Plattform "Truth Social" bezeichnet er den russischen Präsidenten Wladimir Putin als "absolut verrückt" - und schießt auch gegen Selenskyj.

Das Wichtigste in Kürze US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen der jüngsten Großangriffe auf ukrainische Städte kritisiert.

Putin töte grundlos Menschen, erklärte Trump auf seiner Internetplattform Truth Social und schrieb, dass Putin "absolut verrückt" geworden sei.

Gleichzeitig kritisierte er erneut den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der laut Trump mit seinen Aussagen immer neue Probleme verursache.

Mit scharfen Worten hat US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin für die jüngsten massiven Luftangriffe auf die Ukraine kritisiert. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete Trump den Kremlchef als verrückt.

Er ist absolut verrückt geworden! Er tötet unnötigerweise eine Menge Menschen, und ich spreche nicht nur von Soldaten. US-Präsident Donald Trump

Trump verurteilte die Raketen- und Drohnenangriffe, bei denen in mehreren ukrainischen Städten über ein Dutzend Menschen ums Leben kamen: "Raketen und Drohnen werden auf Städte in der Ukraine geschossen, ohne jeglichen Grund."

Dabei blieb es nicht nur bei der Kritik an Moskau. Trump ging auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an: "Alles, was aus seinem Mund kommt, verursacht Probleme, das gefällt mir nicht, und das sollte besser aufhören."

"Das ist Selenskyjs, Putins und Bidens Krieg"

In seinem Post machte Trump erneut deutlich, dass der Krieg seiner Meinung nach unter seiner Präsidentschaft nie begonnen hätte. Die Verantwortung dafür sieht er bei den aktuellen Machthabern: "Das ist Selenskyjs, Putins und (Joe) Bidens Krieg, nicht 'Trumps'." Er selbst versuche nur, "die großen und hässlichen Feuer zu löschen, die durch grobe Inkompetenz und Hass entstanden sind."

Trump erklärte weiter, Putin strebe die vollständige Einnahme der Ukraine an: "Vielleicht hat Putin damit recht, aber wenn er das tut, wird das zum Untergang Russlands führen!" Er selbst habe früher ein gutes Verhältnis zu Putin gehabt, "aber irgendetwas ist mit ihm passiert".

Neue Sanktionen gegen Russland angekündigt

Bereits zuvor hatte Trump gegenüber Journalist:innen Unverständnis über Putins Vorgehen geäußert: "Er tötet viele Menschen. Und ich weiß nicht, was zur Hölle mit Putin passiert ist. Ich kenne ihn seit langem." Auf die Frage, ob er neue Sanktionen gegen Russland erwäge, antwortete er knapp: "Absolut, er tötet viele Menschen, ich weiß nicht, was mit ihm nicht in Ordnung ist."

Am Wochenende haben russische Streitkräfte die Ukraine mit Raketen, Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen schwer attackiert - es waren die heftigsten Angriffe seit Monaten. Mehr als ein Dutzend Menschen kamen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Selenskyj sprach von "Terror" und forderte vom Westen erneut verstärkten Druck auf Moskau.

Auf Anregung Trumps brachte Selenskyj kürzlich eine bedingungslose 30-tägige Waffenruhe ins Gespräch, um den Weg für Verhandlungen zu ebnen. Doch Moskau zeigt sich unnachgiebig: Putin stellt Forderungen, von denen klar ist, dass die Ukraine sie nicht akzeptieren kann.