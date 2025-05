Trump zieht am Memorial Day über Biden her

Am Memorial Day wird in den USA gefallenen Soldaten gedacht. Donald Trump nutzte seine Rede für eine Breitseite gegen Amtsvorgänger Joe Biden.

Am letzten Montag im Mai wird in den USA traditionell an die gefallenen Soldaten erinnert. Donald Trump nutzte seine Rede am Memorial Day auch zu einer Generalabrechnung mit der Vorgängerregierung. So bezeichnete der US-Präsident Joe Biden etwa als "Abschaum".

Donald Trump wettert in Memorial-Day-Rede gegen Joe Biden

Trump begann den Memorial Day mit einer Nachricht auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. Er wünschte einen "HAPPY MEMORIAL DAY!“, also einen schönen Gedenktag. Angesichts des Anlasses ist so etwas in den USA verpönt. Dann folgte die Botschaft an Biden: "SCUM", zu deutsch: "Abschaum". Biden habe "die vergangenen vier Jahre damit verbracht, unser Land zu zerstören", schrieb Trump weiter.

In seiner Rede auf dem Arlington National Cemetery im US-Staat Virginia setzte Trump seine Breitseite nahtlos fort. "Das waren harte vier Jahre", sagte er. "Wer würde das zulassen? Menschen, die unkontrolliert über unsere Grenzen strömen, Menschen, die Dinge tun, die unbeschreiblich sind und über die heute nicht gesprochen werden darf?", fragte Trump dem US-Nachrichtendienst Axios zufolge, ohne Biden explizit zu erwähnen.

Trump kritisiert Biden Migrationspolitik

Der Nation gehe es "den Umständen entsprechend sehr gut", sagte er laut der Nachrichtenagentur AP und schwor, die USA würden "es als Nation besser machen, als wir es jemals getan haben".

Er sei froh, dass er die zweite Amtszeit verpasst habe, als er gegen Biden verlor. "Denn dann wäre ich nicht Ihr Präsident für das Wichtigste von allem. Außerdem haben wir die Fußballweltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe das vier Jahre lang verpasst. Und jetzt sehen Sie, was ich habe – ich habe alles. Erstaunlich, wie sich alles entwickelt", sagte Trump, der sich bereits in der Vergangenheit abwertend über Biden geäußert hatte.