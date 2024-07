Erdogan droht Israel mit militärischer Einmischung: "Gibt nichts, was wir nicht tun können"

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel haben sich seit dem Gaza-Krieg laufend verschlechtert. Nun hat der türkische Präsident Erdogan mit einer Militärintervention gedroht. Die Antwort folgt prompt.

Das Wichtigste in Kürze Der türkische Präsident Erdogan hat Israel mit einer militärischen Einmischung gedroht.

So wie die Türkei in Berg-Karabach und in Libyen reingegangen sei, werde man mit Israel dasselbe tun.

Der israelische Außenminister Israel Katz reagierte auf die Drohung aus der Türkei sofort und verglich in prompt mit Saddam Hussein.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Drohung gegen Israel ausgesprochen. Auf einer Veranstaltung seiner Regierungspartei AKP in Rize am Schwarzen Meer sprach er von einer militärischen Einmischung und brachte unter anderem einen Einsatz türkischer Kräfte in Israel zur Unterstützung der Palästinenser ins Spiel.

Wir müssen sehr stark sein, damit Israel diese lächerlichen Dinge in Palästina nicht tun kann. Recep Tayyip Erdogan

Erdogan: "So wie in Berg-Karabach und in Libyen"

"So wie wir in Berg-Karabach reingegangen sind, so wie wir in Libyen reingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun", so Erdogan mit Blick auf den israelischen Krieg gegen die Hamas in Gaza.

Dabei bezog er sich auf den Berg-Karabach-Konflikt, wo Erdogan die Konfliktpartei Aserbaidschan unter anderem mit Drohnen unterstützte. Im Bürgerkriegsland Libyen unterstützt Ankara die international anerkannte Regierung mit militärischer Ausstattung und Personal.

Erdogan lobte in seiner Rede die Fortschritte in der türkischen Verteidigungsindustrie und sagte weiter: "Es gibt nichts, was wir nicht tun können. Wir müssen nur stark sein." Wie genau eine türkische Intervention aussehen könnte, erklärte er nicht.

Israels Außenminister vergleicht Erdogan mit Saddam Hussein

Der israelische Außenminister Israel Katz reagierte auf der Plattform X auf die Drohung Erdogans scharf:

Erdogan tritt in die Fußstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er soll sich nur daran erinnern, was dort geschah und wie es endete. Israelischer Außenminister Israel Katz

Zu seiner Warnung postete Katz Bilder von Erdogan und Hussein. Mit seinem Vergleich bezog er sich auf den Einmarsch von US-Truppen in den Irak im Jahr 2003. Der Militäreinsatz führte zum Sturz des damaligen irakischen Diktators Saddam Hussein. Drei Jahre später wurde Hussein wegen Massakern an Kurden und Schiiten hingerichtet.

Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei verschlechtern sich seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen laufend. Erdogan hält die islamistische Hamas für eine "Befreiungsorganisation". Auch verglich er Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bereits mit Adolf Hitler. Mitte Juli hatte Erdogan erklärt, sein Land wolle Kooperationen zwischen der NATO und dem Partner Israel künftig nicht mehr zustimmen, bis in den palästinensischen Gebieten ein nachhaltiger Frieden geschaffen werde.