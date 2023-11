Erdogan keilt gegen Europas Regierungschefs: Sind "Geiseln" wegen "Schande des Holocausts"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft den europäischen Staats- und Regierungschefs in Bezug auf Israel vor, "Geiseln" wegen "der Schande des Holocausts" zu sein.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Recep Tayyip Erdogan mit westlichen Politikern hart ins Gericht.

Wegen "Schande des Holocausts" würden westliche Politiker Israels Vorgehen im Gazastreifen nicht Einhalt gebieten.

Der türkische Präsident sprach in dem Zusammenhang von einer "Lügenbruderschaft".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Zuge des Gaza-Krieges heftig gegen Europa ausgeteilt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs seien "Geiseln" wegen "der Schande des Holocausts", sagte Erdogan am 20. November nach einer Kabinettssitzung.

Der Westen versuche, israelische Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen zu rechtfertigen. Die westlichen Staaten hätten eine beschämende "Lügenbruderschaft" mit Israel, so Erdogan.

"Seit dem 7. Oktober findet in Gaza eine absolute Brutalität statt, die genauso ist wie das, was während der Besatzung durch die Kreuzfahrer vor tausend Jahren und im Zweiten Weltkrieg erlebt wurde", sagte Erdogan in Ankara. "Wir, die Türkei, werden nicht zulassen, dass die Frage israelischer Atomwaffen vergessen wird", ergänzte Erdogan.

Erdogan nannte Hamas "Befreiungsorganisation"

Erdogan hatte die Ermordung vieler Hundert israelischer Zivilisten beim Terrorangriff am 7. Oktober zwar verurteilt. Die dafür verantwortliche Terrororganisation Hamas hatte der türkische Präsident aber später als "Befreiungsorganisation" bezeichnet. Israel dagegen warf er unter anderem "Faschismus" vor.

Anzeige

Anzeige