NFL: Erfolgreichster Trainer aller Zeit geht - sein Nachfolger steht bereits fest

Der Trainer der New England Patriots, Bill Belichick, wird sich von seinem Team trennen. Dies wurde mit dem Eigentümer der Patriots in Übereinstimmung entschieden. Künftig wird Jerod Mayo als sein Nachfolger den Trainerposten innehalten.

Das Wichtigste in Kürze Bill Belichick ist einer der erfolgreichsten NFL-Trainer aller Zeiten.

Nun muss er sich nach einer Reihe von Misserfolgen von den New England Patriots trennen.

Sein Nachfolger Jerod Mayo spielte selbst für die Franchise und war seit 2019 Linebacker-Coach der Patriots.

Die Spekulationen um den NFL-Trainer Bill Belichick wurden bestätigt. Wie die "Bild" am 11. Januar schrieb, hat der Coach der New England Patriots auf einer Pressekonferenz seinen Ausstieg erklärt. Der neue Trainer der Patriots wurde am folgenden Tag (12.01.) bekannt gegeben. Der 37-jährige Jerod Mayo wird laut US-Medien künftig das Amt übernehmen. Die Vorstellung soll kommende Woche erfolgen.

Belichick muss sich nach Misserfolgen von Patriots trennen

"Ich werde für immer ein Patriot-Fan sein. Zu diesem Zeitpunkt machen wir weiter. Ich schaue nach vorne und freue mich auf die Zukunft", sagte Belichick. Er war mit sechs Super-Bowl-Siegen der erfolgreichste Trainer aller Zeiten. Die Entscheidung sei zwischen dem Eigentümer der Patriots Robert Kraft und Belichick "übereinstimmend" getroffen worden, wie es hieß.

Seitdem Quarterback Tom Brady das Team verlassen hat, haben sich die Leistungen der Patriots erheblich verschlechtert. Unter Belichick konnte die Offensive nicht mehr zum Laufen gebracht werden. Laut "Bild"-Bericht plane der Trainer jedoch weiterzumachen. Die Atlanta Falcons, Washington Commanders und Los Angeles Chargers gelten als mögliche Optionen. Er wolle mit 333 Siegen den Rekordhalter Don Shula (347) einholen.

Jerod Mayo war seit 2019 der Linebacker-Coach der Patriots. Von 2008 bis 2015 spielte er für die Franchise und gewann mit ihnen einen Super Bowl. Er galt seit Monaten als Top-Nachfolger für Belichick. Die Entscheidung für seine Nachfolge sei US-Berichten zufolge nach der Blamage gegen die Indiapolis Colts (6:10) seitens Kraft gefallen. Mögliche andere Kandidaten, wie Ex-Spieler Mike Vrabel- (zuletzt bei den Tennessee Titans entlassen - sollen keine wirkliche Rolle gespielt haben.